Así ha sido la actuación de Bertín Osborne en 'Tu cara me suena' imitando al grupo Kiss

Bertín Osborne imita a Kiss en la Gala 5 de 'Tu cara me suena 12' | Antena 3

Bertín Osborne ha cumplido con éxito el reto de imitar a la banda estadounidense de rock Kiss, de la que ha interpretado su tema Rock and Roll All Nite con la cara pintada al estilo característico del grupo.

"Yo soy heavy de toda la vida", ha dicho el cantante nada más terminar su ovacionada actuación. "Llevas 40 o 50 años en esta profesión equivocado", le ha dicho Lolita. "Esta noche ha sido espectacular, histórica", ha destacado Flo: "Hemos visto a un Bertín al que no hemos visto nunca. Qué haces haciendo lo que has estado haciendo toda la vida...", le ha recriminado.

Bertín Osborne, ganador con 23 puntos

Las puntuaciones del jurado han situado a Ana Guerra en cabeza con un 12, seguida de cerca por Bertín Osborne y Gisela. Sin embargo, el público ha vuelto a discrepar con las puntuaciones profesionales y le ha entregado su 10 a Mikel Herzog Jr., su 11 a Melani y su 12 a Osborne, quien ha terminado proclamándose ganador de la Gala 5 con 23 puntos.

"Cuando haces las cosas muy bien, se te premia. Y hoy has sacado el roquero que llevas dentro desde toda la vida, porque siempre has sido un heavy", ha destacado Lolita al darle su 12. "Quién iba a pensar que ibas a hacer una pedazo actuación de Kiss", ha destacado Flo, que también le ha entregado su máxima nota.

En cuanto al premio de 3000 euros, Bertín Osborne ha destinado el dinero a la Fundación Kike Osborne: "Antes se llamaba Fundación Bertín Osborne y ahora Fabiola y yo hemos cambiado el nombre por el de Kike, mi hijo. Nosotros ayudamos a más de 2500 familias que tienen hijos con lesión cerebral", ha explicado. "Yo vengo aquí porque me quiero divertir, no vengo a ganar, y que de casualidad gane me viene de miedo porque así mando dinero a la fundación".