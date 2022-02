La española que está detrás de los pendientes test de antígenos de Katy Perry

Unos test de antígenos como pendientes. Katy Perry sorprendió esta semana a sus seguidores al compartir una imagen con estas pruebas como complemento.

No es una idea suya, detrás de esta joya está la española Carolina García, que presentó su creación el 31 de diciembre en Instagram. "Que lo único que sea negativo el año que viene sean los tests!!! oleole!!! ❤️❤️💌💌💌", apuntó al presentarla en Instagram.

La imagen consiguió más de 15.000 me gusta y llegó hasta Katy Perry, que le pidió el diseño para llevarlo el pasado sábado al conocido programa Saturday Night Live.

"Subí la foto para que lo viesen mis amigos, pero el hijo del diseñador Roberto Cavalli la puso en su cuenta y de repente se hizo viral. Un montón de artistas y gente del mundo de la moda compartió la publicación", cuenta la malagueña de 21 años en Diario Sur.

En concreto fue Johnny Wujek, el estilista de Katy Perry, quien se puso en contacto con Carolina García (en Instagram @rrakkata) y le pidió un diseño para la cantante. "Al principio no me lo creía mucho, no sabía si sería real el mensaje. Me dijo que habían hablado de mis pendientes y que Katy Perry se los quería poner para un show a finales de febrero, pero al final se adelantó y se lo puso para Saturday Night Live".

Carolina cuenta que creó este accesorio porque el día de Fin de Año quería ponerse algo rojo: "Como no tenía, pensé en otra opción que me trajese suerte para el año. Vi los test de antígenos y pensé en decorarlos para mí".

Los pendientes de Katy Perry, creado por Carolina y sus amigos Asier, Nagore y Alejandro, llevan el nombre de Yassified antigen earrings (pendientes de antígenos yassificados). "Lo de yassificados es una palabra coloquial que se usa en las redes y que significa como darle un toque fashion y brillante a las cosas", explica.

Carolina García estudió Bachillerato de Artes, empezó a estudiar Bellas Artes y ahora estudia el grado de Literatura Comparada en la Universidad de Granada. "Siempre he tenido mucho interés por el mundo del arte, de la moda, estilismo, maquillaje... Me gusta explorar y todo lo que se pueda transformar en algo que me guste".