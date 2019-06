El espectacular topless en tanga de Cristina Pedroche que derrite Instagram

Cristina Pedroche se ha escapado unos días a Cádiz junto a su marido Dabiz Muñoz, y no ha dudado en publicar este sexy posado en la piscina del hotel donde se han alojado, luciendo espalda (y lo que no es espalda) en topless y tanga. Una imagen que ha hecho arder Instagram, ¡y no es para menos!

La presentadora ha aprovechado para desconectar de la rutina y relajarse unos días: "Vuelvo a la rutina después de pasar unos días maravillosos en Cádiz. Unos días de desconexión, paz, risas y amor con el mejor compañero de vida. Vuelvo a tope con ganas de comerme el mundo".

¡Nos alegra verte tan guapa y feliz!