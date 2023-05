Esther Cañadas: su edad, la enfermedad que sufrió, su actual pareja y su hija Galia

Las pasarelas españolas tienen muchos nombres reconocidos, pero sin duda uno de los más populares de la historia es Esther Cañadas, una supermodelo de Albacete que fue capaz de conquistar el mundo y desfilar para grandes como Chanel, Óscar de la Renta o Calvin Klein.

Esther Cañadas (1977) nació en Albacete y con solo 15 años se desplazó a Barcelona para empezar sus estudios en modelaje. Sus inicios fueron muy duros porque no tenía apenas dinero y muchas veces llegó a cuestionarse su vocación.

Los duros inicios de Esther Cañadas como modelo

Ella misma habló de ello en una entrevista en Harpers Bazaar en 2021: "Mis padres estuvieron un año diciéndome que no hasta que no les quedó otra opción, de lo pesada que fui. Comía arroz blanco día sí y día también; llegaban facturas y era difícil de gestionar, yo era muy joven… No fue fácil, pero sí emocionante".

Hasta que un día quedó finalista en el concurso Supermodel of the World y las puertas se le empezaron a abrir, por lo que se mudó a Nueva York y rápidamente la salió su primera gran oferta de trabajo, que fue el trampolín para su carrera.

Esther Cañadas // Getty

"Viví el American Dream en mayúsculas. Al parecer, Steven Meisel había dicho que quería trabajar conmigo y decenas de agencias empezaron a buscarme. Fue de locos: me pasaban notas por debajo de la puerta del hotel para representarme. Yo quería hacer fashion week, que era unos días después, así que decidí que me iría con quien me consiguiera los castings. Y así fue: terminé en todos los desfiles de la ciudad esa temporada", recordó emocionada.

Tras este momento, nada fue imposible para ella y logró ser la protagonista de algunas de las marcas más prestigiosas del mundo como Versace, Yves Saint Laurent, Chanel, aunque sin duda para ella tiene una importancia especial su trabajo con Donna Karan.

Esta firma la convirtió en su musa y le ofrecieron contratos millonarios. Curiosamente, a finales de los 90 rodó junto a Mark Vanderloo un anuncio de perfumes. El triunfó conquistó a la audiencia y él está considerado como el primer supermodelo masculino de la historia.

Después de esto, Esther y Mark se conocerían más y terminarían siendo una de las parejas del momento.

La enfermedad que obligó a Esther Cañadas a retirarse

A principios de los 2000, la albaceteña decidió despedirse de la vida ajetreada como modelo y retirarse para descansar. No obstante, reveló hace algunos años que el motivo principal que la había llevado a esto fue una dura enfermedad inmunológica que sufrió llamada vasculitis.

Se trata de una afección bastante extraña y con un complicado tratamiento que le cambió durante algunos años su figura. Esther detalló hace pocos meses con María Casado cómo había sido esta experiencia y cómo se encontraba actualmente.

"Es una enfermedad inmunológica, entonces puede afectar el estrés, pero puede dispararse por un montón de cosas", contó.

Y aclaró que debía estar frecuentemente en el hospital para el tratamiento y las revisiones: "Llega un momento en el que te levantas y piensas: '¿Está es mi vida? ¿De verdad que mi vida es ir al médico, ir al hospital, tener un montón de efectos de todo tipo en mi cuerpo?'. Y cuando te dicen que sí, que es crónico, es complicado".

Afortunadamente, la modelo se pudo recuperar y en 2020 regresó a las pasarelas para el desfile de Balmain y tras esto, muchos otros proyectos.

Los dos matrimonios de Esther Cañadas y su actual pareja

Su primer romance mediático fue con Mark Vanderloo, el modelo holandés con el que trabajó para Donna Karan. Se casaron en 1999 en una flamante boda a la que los dos acudieron de blanco, sin embargo, se divorciaron el año siguiente.

Poco se sabe de la actual relación de ambos, pero Esther ha dicho en muchas ocasiones que se lleva genial con él: "Mark es alguien maravilloso y le deseo siempre lo mejor. Aquellos fueron unos años muy especiales".

Esther Cañadas y Mark Vanderloo // Getty

Conoció unos años más tarde a Sete Gibernau, un piloto de MotoGP, con el que se dio el 'sí, quiero' en 2007. Al igual que ocurrió con Mark, se separaron al año siguiente.

La modelo ha querido ser muy discreta con su vida privada, aunque se sabe que posteriormente ha estado saliendo con el ingeniero valenciano José Barea. Tanto en 2021 como en 2021 fueron vistos en la playa de Ibiza de la mano.

José Barea y Esther Cañadas // Gtres

Así es Galia, la hija de Esther Cañadas

En 2014, Esther trajo al mundo a su hija Galia, de quien nunca ha contado quien es su padre. En una entrevista con Telva, afirmó que no le había dicho a lo que se dedicaba, pero ella ya estaba empezando a sospechar.

"A pesar de que hemos vivido toda su primera infancia en México, yo creo que ella ha ido atando cabos... es una niña muy intuitiva y ya le he contado algo. Según va haciéndose mayor y me ve desfilando o en fotos dice que quiere venir a todo", apuntó.

Esther Cañadas y su hija // Gtres

De hecho, a María Casado le confirmó que "hubiera tenido 10 hijos" porque "le encantan los niños". "Tengo una hija que es como si me hubiera tocado la lotería", resumió Esther.

Esther Cañadas es una de las grandes supermodelos españolas de los últimos años. Desde los 90, la albaceteña ha sorprendido al mundo entero con su talento y ha demostrado que tiene lo necesario para triunfar.