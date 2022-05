Eurovisión 2022: revive el primer ensayo de Chanel en Turín

Alrededor de las 17.30h de la tarde de este jueves, Chanel se ha subido al escenario de Eurovisión para llevar a cabo su primer ensayo ante la organización del certamen, que ultima todos los detalles para el gran día.

Chanel ya ha pisado el escenario de Eurovisión

La cantante ya ha hecho la primera toma de contacto de cara a su actuación en la final del 14 de mayo. Slo Mo ha sonado en el Pala Alpitour de Turín y lo ha hecho en la voz de Chanel, que está en la ciudad italiana arropada por sus bailarines desde el miércoles.

El escenario, el sol y los siete arcos concéntricos que lo forman y que debían girar pero no lo harán por culpa de un fallo en el moto de rotación han acaparado todos los comentarios y críticas de los eurofans, que antes de que tuviese lugar la actuación cruzaban los dedos para que este contratiempo no empañase la puesta en escena de Chanel.

A pesar de que los arcos tengan que estar quietos, parece que los efectos de iluminación aportan energía y movimiento a una actuación que se potenciará todavía más con su realización para televisión, que se centra en los golpes de la coreografía de Chanel y sus bailarines.

Según el blog oficial del certamen y tal como hemos podido ver en las fotos que se van filtrando, los coristas masculinos aparecen con el pecho desnudo y brillantes en los hombros.

Chanel ha llevado a cabo una coreografía pulida con un cuerpo de baile enteramente vestido de negro, algo que bajo las luces del escenario provoca que el atuendo plateado de "la mami" se vuelva todavía más protagonista.

Los bailarines llevaban un vestuario a juego con el de "la mami". "Let's go", se le escucha decir a Chanel antes de subir al escenario.

No lo hemos visto, pero un efecto a cámara lenta cuando la artista canta take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo podría hacer todavía más atractiva una puesta en escena con la que Chanel pretende poner a bailar a Europa entera.

Los tuiteros y eurofans no son poco exigentes con la candidatura española. Piden mucho movimiento, neones en los visuales, que la coreografía esté calcada y una realización que acompañe y potencie la performance de Chanel. Los nervios están a flor de piel.

El TikTok que resume su primer ensayo

Desde la cuenta oficial de Eurovisión en TikTok han compartido un pequeño resumen del primer ensayo de Chanel y sus nervios antes de pisar tan tremendo escenario. ¡Alerta Chanelazo!

Se desvela el vestido de Palomo Spain

Este mismo jueves RTVE ha adelantado cómo es el vestido que la cantante lucirá en la carrera eurovisiva, aunque no se ha confirmado que este sea el look elegido para la gran final del 14 de mayo.

Palomo Spain ha confeccionado un mono negro con chóquer al cuello repleto de cristales brillantes y rojos de inspiración flamenca. La chaqueta, estilo torera y con unas enormes hombras, lleva tachuelas, aportando un toque contemporáneo a la referencia tradicional.