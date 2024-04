Fedez se sincera y desvela los motivos de su divorcio con Chiara Ferragni

Siete años de relación y cinco de matrimonio se rompían a principios de 2024 tras una crisis que llevaba latente más de tres años.

Chiara Ferragni y Fedez formaron una de las parejas más consolidadas de Italia, siendo él rapero y ella dueña de un gigantesco imperio empresarial que comenzó en 2009, cuando inició su blog sobre moda The Blonde Salad.

Airearon su relación desde prácticamente el primer instante y junto a sus dos hijos presumían de una familia feliz y estable en constante movimiento. Aunque estaban asentados en Milán, la pareja viajaba de manera constante a los lugares más recónditos y lujosos del planeta. Una vida expuesta en las redes sociales que les llevó a lo más alto de popularidad, pero que también, a la inversa, ha llevado a la influencer a vivir la mayor crisis de imagen que ha sufrido en su carrera.

Tres años de crisis

En una entrevista para el programa Belve de Rai2, el rapero ha abordado por primera vez los problemas que propiciaron el fin de su matrimonio.

"Chiara y yo hemos pasado por muchosmomentos difíciles, mi enfermedad... Han sido tres años muy complicados y lamentablemente no aguantamos" , decía, haciendo referencia al tumor en el páncreas que le obligó pasar por quirófano en 2022.

La crisis del Pandoro influyó en su relación

La Autoridad Antimonopolio italiana multaba el pasado mes de diciembre a pagar un millón de euros por "comercio desleal" al anunciar el 'Pandoro Pink Christmas', un dulce típico que llevaba su nombre y daba a entender a los consumidores que, al comprarlo, contribuían con una donación solidaria al hospital pediátrico Regina Margherita de Turín. Una operación por la que Ferragni se embolsó un millón de euros, ninguno de ellos destinado a tal donación.

"Sí, sí, sí", respondía el músico cuando la entrevistadora le preguntaba si esta crisis financiera y mediática influyó en su relación. Aunque la polémica contribuyó a la distancia entre ellos, no fue el detonante. "No es la razón por la que rompimos", aclaraba.

Responde sobre una posible infidelidad

Durante estos meses, los medios italianos han especulado mucho sobre los motivos de este divorcio. Han sonado campanas de infidelidad por parte de él, algo que Fedez desmiente categóricamente.

"Me hace reír, hasta que me casé decían que era gay, pero cuando me separo entonces me gustan las mujeres. Me sorprende la ligereza con la que se habla del tema. Hay rumores de que he estado con una chica pero, ¿con qué ligereza se le llama rompehogares?", se preguntaba.

Ferragni, con casi 27 millones de seguidores en Instagram, y Fedez, un artista polifacético con más de 60 discos de platino y 13 millones de seguidores en la misma red, forman la pareja más popular de Italia desde que se casaron en el verano de 2018.

Tienen dos hijos, Leone, de 3 años, y Vittoria, de uno. Por ellos han iniciado una cruzada en los juzgados para proteger la intimidad de los pequeños, prohibiéndose mutuamente publicar sus rostros en las redes sociales.