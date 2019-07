Una influencer americana se queda calva en un directo a través de Instagram

Lori Faith volvía a sorprender a su ejército de seguidores con un vídeo en directo, pero ésta vez no fueron ellos los únicos que se llevaron la sorpresa... La influencer acabó llorando en directo al verse sin pelo.

El mal uso de un producto provocó que el pelo de la joven comenzase a caer, sin que pudiera hacer nada para evitarlo. La youtuber estaba aplicándose una loción para alisar su pelo, pero no se dio cuenta de que podría ser perjudicial para su cabello, que ya había decolorado previamente. "He hecho algo estúpido e impulsivo", decía la influencer poco después.

"No es algo malo porque hay mucha gente que es calva y no lo han elegido. Pero no os apliquéis esta loción en el cabello decolorado, ni siquiera lo hagáis a menos que seáis profesionales, porque este será el resultado", advirtió ella.

Lori Faith ha tranquilizado a sus seguidores asegurando que "hay mucha gente calva y no es ningún drama". Para normalizar todavía más lo ocurrido, Lori Faith ha subido un par de publicaciones en los que enseña a sus seguidores sus distintos looks.