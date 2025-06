No solo 'Espresso Macchiato': la otra canción de Eurovisión 2025 que no para de sonar en redes

Aunque haya pasado más de un mes, Eurovisión 2025 sigue en boca —y oídos— de todos. No solo JJ, el representante de Austria que se alzó como ganador sigue muy presente en televisión y redes sociales, sino que una canción inesperada se ha colado entre las más virales.

Aunque Espresso Macchiato, la canción que Tommy Cash defendió por Estonia en el festival es la verdadera favorita de la última edición del Festival de la canción, un tema que no sobresalió en el concurso ni en la conversación en internet aquellas semanas se ha convertido en una canción que los usuarios de Tik tok oyen diariamente.

Se trata de la canción Deslocado de NAPA, los representantes de Portugal en Eurovisión 2025. Quizás por el nombre no te suena, pero sabiendo que es en portugués es más fácil atar cabos. El tema se ha expandido como la pólvora en Tik tok con un trend en el que la gente presume de aquellos rincones en los que veranean o donde se sienten seguros, en muchos casos siguiendo el significado de la letra de la canción.

Y no solo en redes sociales: Deslocado acumula a 23 de junio de 2025 más de 23 millones de reproducciones en Spotify, cifra mucho más alta que otros temas del grupo, como, por ejemplo, Se Eu Morresse Amanha, que reúne alrededor de 2,6 millones de reproducciones.

Pero, ¿en qué puesto quedó Portugal en Eurovisión? Sorprendentemente muchos no sabrán que la canción se dio a conocer en la última edición del festival, y la razón es porque su repercusión en aquel momento fue mínima. Tanto que el país vecino quedó en 21ª posición en la final del certamen.

Snap, otra canción viral de Eurovisión en 2022

El caso de Deslocado de Napa evidencia que no es necesario quedar en buenas posiciones en Eurovisión para tener éxito posteriormente. Un caso parecido ocurrió no hace mucho, concretamente en Eurovisión 2022 (y no, no es el de Chanel con SloMo).

La canción Snap de Rosa Linn, la representante de Armenia en el certamen aquel año, se convirtió en la canción más reproducida de Eurovisión por su viralidad en redes sociales. Y en lo que respecta al concurso, aunque se coló en la final, la candidatura quedó en la posición 20.

NAPA ha conseguido hacer de su Deslocado un himno en redes sociales este 2025. Además, es la banda sonora de un trend muy bonito, que ensalza mayoritariamente rincones preciosos a los que escapar.

La pequeña versión de Damiano David

Un gran artista también vinculado a Eurovisión que ha demostrado que tiene Deslocado en la cabeza como millones de personas es Damiano David. Y el artista italiano lo quiso dejar claro en una actuación en directo en Portugal, donde se lanzó a cantar una estrofa sin conocer el idioma.

"No hablo nada de portugués", expresó pidiendo perdón para pasar a cantar el estribillo del tema: "Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade, o mar de gente, o Sol diferente".

Letra en español de Deslocado de NAPA

Cuento los días para mí

Con la maleta preparada

Ya casi no cabía la nostalgia acumulada

Desde lo azul veo el jardín

Justo por detrás del ala

Madre, mira por la ventana que estoy por llegar a casa

Que estoy por llegar a casa

Que estoy por llegar a casa

Que estoy por llegar a casa

Por mucho que pueda parecer

Yo nunca voy a pertenecer a esa ciudad

El mar de gente, el sol diferente

Un monte de hormigón no me provoca nada

No me llama a casa

Porque vengo de muy lejos, vengo del medio del mar, en el corazón

Del océano tengo mi vida entera

Mi camino lo hago pensando en regresar

A mi casa e isla, paz, Madeira

Si te lo explico palabra por palabra

Nunca vas a entender el dolor que me calla

La soledad que me persigue la hora de la partida

Cargo con la tranquilidad de poder volver

Madre, mira por la ventana que estoy por llegar

Por mucho que pueda parecer

Yo nunca voy a pertenecer a esa ciudad

El mar de gente, el sol diferente

Un monte de hormigón no me provoca nada

No me llama—

El mar de gente, el sol diferente

El monte de hormigón no me provoca nada

No me llama a casa