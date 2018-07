Johnny Depp y su banda Hollywood Vampires actuarán en Rock in Rio

Johnny Depp podría entrar en la lista de actores que se pasan al mundo de la música, pero en su caso ocurrió a la inversa, ya que el actor fue músico antes de empezar en la indústria del cine. Ahora ha formado junto a los rockeros Alice Cooper y Joe Perry, entre otros, Hollywood Vampires, un nuevo supergrupo que debutará, ni más ni menos, que en el Rock in Rio 2015.

El nombre escogido para la banda proviene de los Hollywood Vampires originales, un grupo de inagotables bebedores que protagonizaban largas sesiones de alcohol en el famoso Club Rainbow de Los Angeles. Esta pandilla estaba formada por el mismo Alice Cooper junto a John Lennon, Keith Moon, Harry Nilsson y Ringo Starr.

La verdad es que no es la primera vez que Johnny Deep (y su guitarra) colabora con bandas y músicos. Hace unas semanas, compartió escenario con ahora compañero de banda, Alice Cooper, en una gala benéfica. También ha estado junto a grupos como Oasis o Marilyn Manson. Hollywood Vampires promete porque no solamente va a actuar en el Rock in Rio sino que puede contar con Paul McCartney como colaborador.

La organización del festival, que se celebrará en septiembre, ha definido en un comunicado a Hollywood Vampires como el "súper grupo" que compartirá cartel con System Of a Down y Queens of The Stone Age. ¡Menudo cartelazo!