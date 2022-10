José Otero, el aspirante del Benidorm Fest que cantó en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos

Te interesa Benidorm Fest 2023: conoce a los 18 candidatos a representar a España en Eurovisión 2023

José Otero es uno de los 18 elegidos para el Benidorm Fest, que arrancará el próximo mes de enero con una mecánica similar a la de la pasada edición.

Habrá dos semifinales y una gran final en la que se conocerá el nombre del artista o banda elegido para representar a España en Eurovisión 2023. El certamen musical se celebrará finalmente en Liverpool, ya que la guerra de Ucrania impide que el país ganador albergue un evento de tal magnitud en medio de una situación de conflicto.

La candidatura de José Otero ha sido elegida entre las 876 propuestas que RTVE ha recibido. El éxito de la preselección el año pasado ha animado a rostros conocidos y anónimos a participar en esta segunda edición. La cuenta trás para Eurovisión 2023 ha comenzado.

Quién es José Otero: cantante canario de 32 años que sufrió la reciente pérdida de su padre

José Otero nació en el municipio de Telde, en Gran Canaria, un mes de febrero de hace ya 32 años.

Su familia es desde siempre el gran pilar que le sostiene. En sus redes sociales contaba con orgullo que sus padres llevaban juntos desde los 15 años, un amor que para él es un ejemplo a seguir.

No ocultó tampoco su gran pesar por la dolorosa pérdida de su padre, que fallecía el año pasado y al que ha dedicado emotivas palabras para recordarle.

"Mis ángeles, uno en el cielo y otro en la tierra. Mi familia, mi todo. El amor que ellos se tienen y tendrán... Juntos desde los 15 años, mi inspiración, mi motor... y mi hermano, otro cacho de pan, aquí el diablillo era yo, que suerte hemos tenido", escribió en una emotiva publicación llena de recuerdos familiares.

Un 2021 complicado a nivel personal que no le ha frenado a la hora de seguir desarrollando su faceta profesional como cantante. "El año del yin y el yan... Me quitaste tanto. Me diste la oportunidad que tanto busqué, te llevaste un pilar importantísimo que vivirá siempre en mi. Tengo mil razones para entrar este 2022 con fuerza", prometía el artista.

Concursante de La Voz México

Aunque su rostro es desconocido para el público español, en México ha podido dar sus primeros pasos como cantante gracias a La Voz, programa en el que entró en el equipo del conocido cantante Ricardo Montaner.

El padre de Evaluna apostó por él tras escuchar su potente chorro de voz y le dio la oportunidad de subirse al escenario para demostrar su talento en temas como Dancing on my own, de Calum Scott, o Llegaste tú, de Luis Fonsi.

Aprovechó el tirón de su paso por La Voz Mexico en 2019 y fichó por Warner Music en el país latino, sello con el que ha publicado varios singles que acumulan grandes cifras de reproducción en Youtube.

Más de 4 millones de visualizaciones tienen su colaboración con la artista Karen Méndez en el tema Qué haríamos los viernes y su último estreno, Estés en Donde Estés -que aterrizó en la plataforma hace un mes-, está cerca de llegar a las 200.000 reproducciones.

Un galán que promete conquistar al público en la que sin duda puede ser su gran oportunidad a nivel musical.

Sus primeras palabras tras conocerse su candidatura

En Instagram son más de 160.000 los usuarios que siguen sus pasos. A ellos quiso dirigirse pocas horas después de cononocerse que su propuesta ha pasado los filtros del casting para el Benidorm Fest 2023. Estaba entusiasmado por la carrera eurovisiva.

"Lo de ayer fue increíble. Hay mucho MUCHO trabajo detrás señores. Han sido meses trabajando en una canción que es totalmente diferente y grande a lo que he hecho. Hemos puesto el corazón en ella y en la propuesta. Me voy a dejar la piel en el escenario", prometía sin dejar de dar las gracias a todos por la acogida y a la organización por contar con él. "Cuando salgan todas las canciones vamos a flipar todos", decía, dejando la expectación por las nubes.

Cantó en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos

Haber participado en La Voz Mexico en 2019 le sirvió de trampolín para conseguir otro de sus trabajos más mediáticos.

Sergio Ramos y Pilar Rubio quisieron que su voz formase la banda sonora de su boda, un enlace al que acudió acompañado de su gran amiga Carla Barber, muy conocida por sus clínicas de cirugía estética. No solo disfrutó y bailó en un evento en el que no faltó ningún detalle, sino que José Otero puso voz a la entrada de Pilar Rubio en la Catedral de Sevilla.

"Vaya bodorrio tan increible el de Pilar Rubio y Sergio Ramos !!! Impresionante !! Gracias Pilar por dejarme se parte de este evento tan bonito y cantar mientras entrabas brillando en esa preciosa catedral", escribió en su cuenta de Instagram.

Pilar Rubio y Sergio Ramos se dieron el 'sí, quiero' en Sevilla en junio de 2019 bajo estrictas medidas de seguridad. Los invitados no pudieron utilizar sus teléfonos móviles y los vinos que se sirvieron rondaban los 100 euros por botella. El chef Dani García, responsable del menú, contó que las exigencias de Victoria Beckham le obligaron a elaborar un plato solo para la modelo.

Los nombres de los 18 aspirantes del Benidorm Fest 2023

Agoney

Alfred García

Alice Wonder

Aritz Aren

Blanca Paloma

E'Femme

Famous

Fusa Nocta

José Otero

Karmento

Megara

Meler

Rakky

Sharonne

Siderland

Sofía Martín

Twin Melody

Vicco