Benidorm Fest 2023: conoce a los 18 candidatos a representar a España en Eurovisión 2023

El Benidorm Fest 2023 está cada vez más cerca. Este martes se han dado a conocer los nombres de los 18 artistas que competirán en el certamen musical por convertirse en los sucesores de Chanel. Los 18 se han impuesto en una convocatoria a la que se han presentado 876 aspirantes, de los cuales algunos han revelado haberse quedado a las puertas.

En esa lista hay una aspirante que ya estuvo en el Benidorm Fest (Blanca Paloma), un artista que ya estuvo en Eurovisión (Alfred García) y otros tan conocidos como Agoney o Twin Melody. Otros son nombres menos populares para el gran público.

Te contamos quiénes son los 18 candidatos y qué canta cada uno. Ponte al día porque el tiempo vuela y la cuenta atrás para el Benidorm Fest ya ha empezado.

Agoney

Agoney es uno de los candidatos de esta edición que no necesita presentación. El artista canario debe su fama a Operación Triunfo 2017. Después de este concurso, en el que quedó sexto, estrenó su primer disco Libertad, un álbum muy intimista en el que se desnudaba emocionalmente. Este 2022 se ha convertido en ganador de Tu cara me suena, programa en el que demostró que no solo es capaz de cantar y bailar, también sabe adaptarse a muchos registros y estilos, y actualmente participa en el programa Dúos extraordinarios de TVE.

E'Femme

Sandy, Melania, Lottie y BUBU son las integrantes de E'Femme, una girlband que nació en 2019 y que bebe del K-pop. La pasión por el baile es el germen del grupo que combina lírico y rap. Como no podía ser de otra manera, su música va acompañada de llamativas coreografías.

La banda lanzó su primer sencillo, vroom vroom, en febrero de 2021 y actualmente (27 de octubre de 2022) no supera las 80.000 reproducciones en YouTube.

Fusa Nocta

Fusa Nocta es Miriam, una joven cantante de trap a la que quizás conozcas por haberla visto en televisión. Su carrera artística empezó escribiendo poesía y en 2018 participó en Factor X. Este verano formó parte del cartel de varios festivales, llegando a coincidir con C. Tangana.

Blanca Paloma

Blanca Paloma es otra de las aspirantes conocidas del Benidorm Fest. La artista es la repetidora del festival, ya que participó en la edición anterior llegando a la final con su tema Secreto de agua. Licenciada en Bellas Artes y especialista en escenografía, Blanca Paloma cuida hasta el más mínimo detalle de la puesta en escena en todas sus actuaciones como el público pudo ver en el Benidorm Fest de 2022, donde quedó en quinta posición con 61 puntos

Aritz Arén

Aritz Arén es un cantante y bailarín valenciano conocido por sus vídeos de TikTok, donde tiene más de 1,5 millones de seguidores. Es bailarín de la serie UPA Next y llega al Benidorm Fest de la mano de Carlos Marco, al que conoces también por ser colaborador de Tómatelo menos en serio, el programa de Chenoa en la nueva Europa FM.

Ranky Ripper

Rakky Ripper se presenta como una de las pioneras del hyperpop en España. La joven de 27 años, que empezó haciendo reguetón y trap, destaca por su música transgresora, irreverente y original. Sonido 100% dosmilero.

Alfred García

Alfred García es un viejo conocido para los fans de Eurovisión. En 2018 viajó a Lisboa junto a Amaia Romero, su entonces pareja, para defender a España con Tu canción. La pareja acabó en el puesto 23 de 26. El artista de 25 años tiene dos álbumes de estudio —1016 y 1997— y está en la lista de concursantes de la próxima edición de Tu cara me suena.

Sofía Martín

Sofía Martín es una cantautora nacida en Alemania y residente en Alicante. Su música mezcla ritmos latinoamericanos contemporáneos y ritmos electrónicos. La artista de 26 años compone en tres idiomas y quizás la conozcas porque ha cantando con VIZE y Abraham Mateo la canción Yo por ti.

Alice Wonder

Alice Wonder es una cantante indie al que muchos conocen por haber colaborado con Rayden. Juntos han cantando el tema El mejor de tus errores. Con dos discos en el mercado —Que Se Joda Todo Lo Demás (2021) y Firekid (2018)—, es una habitual de los festivales de música. En enero de este 2022 la artista de 24 llenó el Circo Price de Madrid en un concierto enmarcado en el Inverfest.

Famous

Famous es uno de los tres participante de Operación Triunfo que se ha unido a esta edición del Benidorm Fest. Ganó la edición de 2018 y fue candidato a representar a España en Eurovisión 2019 con la canción No puedo más. El pasado agosto anunció el redes su incorporación al reparto del musical El Rey León, en se representa en el Teatro Lope de Vega de Madrid desde octubre de 2011.

Megara

Megara es una banda de rock de Madrid, que se presenta al Benidorm Fest con el objetivo de demostrar que el rock está más vivo que nunca. Hocus Pocus es su próximo disco, el tercero de su carrera. Antes salió Aquí todos estamos locos (2018) y Siete (2016).

Vicco

Compositora, pianista y productora musical, Vicco (Victoria Riba) empezó en la música abriéndose un canal en YouTube y ha sido telonera de Alejandro Sanz en la gira Sirope. El cantante apadrinó su primer álbum Mírame. Ha compuesto para Thalia, J Mena, Eva B, Natalia Lacunza, Samantha, María Escarmiento y Edurne.

Twin Melody

Paula y Aitana, las hermanas Twin Melody, están entre los candidatos más conocidos de esta edición del Benidorm Fest. Las excolaboradoras de El Hormiguero saltaron a la fama con 15 años cuando empezaron a subir covers de canciones populares YouTube y de ahí saltaron a Instagram y TikTok donde actualmente tienen más de 18 millones de seguidores. Cuentan con varios CDs en el mercado.

José Otero

José Otero es un artista canario formado en Reino Unido y muy conocido en México, donde fue concursante de La Voz. Un detalle curioso: cantó en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos. Acudió a la ceremonia del brazo de su gran amiga Carla Barber.

Karmento

Karmento, Carmen Toledo, es una artista de Albacete cuya música se caracteriza por mezclar pop con folklore popular. Su historia la cuenta en su web.

"Yo soy de un pueblo de la sierra, Bogarra. De ahí vengo, y llevo en la sangre las callejuelas y el río, el folclore de las canciones, y el surrealismo de las fiestas y rituales (...) La música forma parte de mi, y me regala un canal para expresar todo aquello que observo, siento y temo, también inevitablemente todo lo que amo, por eso cuando me preguntan sobre mi música, solo soy capaz de decir, pues soy la típica cantautora, que llena de letras las armonías que es capaz de tocar, con una guitarra que tiene un sonido muy por encima de mis posibilidades técnicas, pero que generosa y humilde, acompaña cada aporreo y caricia que a mi me sale hacerle".

Sharonne

Sharonne es Cristóbal Garrido, una drag de 45 años por ser la ganadora de Drag Race España 2. también participó en Tu cara no me suena todavía y quiso ir a Eurovisión 2001 con la canción Trans-X. Actualmente está de gira con Gran Hotel de las Reinas. En 2019 lanzó su primer sencillo, HI!.

Meler

Meler es una de las cinco bandas aspirantes a representar a España en Eurovisión 2023. Compuesta por Javier, Jonathan y Loren, este trío empezó tocando en el metro y compartiendo en sus redes sociales covers de sus artistas favorito. Actualmente busca convertirse en la nueva revelación del pop español y tiene en su currículo ser teloneros de Taburete, Dvicio y Cómplices.

Siderland

Siderland es una banda compuesta por Uri, Albert y Andreu, tres amigos de Barcelona que ya quisieron participar en el Benidorm Fest en 2022. Tienen un disco en el mercado y, hasta ahora, todos sus trabajos han sido en catalán.

Cuándo se celebrará el Benidorm Fest 2023

Conocidos los nombres de los aspirantes, el siguiente paso es conocer las canciones que defenderá cada uno. Después de esta fase llegará el certamen musical, que se celebra entre los meses enero y febrero de 2023. Estas son las fechas de cada fase.

Domingo 19 de enero: opening para inaugurar el Benidorm Fest

el Benidorm Fest Martes día 31 de enero: p rimera semifinal

Jueves día 2 de febrero: segunda semifinal

Sábado 4 febrero: gran final

Los candidatos se dividirán en dos grupos para cada semifinal. Las bases para los candidatos están disponibles en la web de RTVE.