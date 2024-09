Kate Moss desvela los desagradables comentarios que recibió por su físico: "Era horrible"

Una jovencísima Kate Moss de tan solo 17 años saltó a la fama en 1993 al convertirse en la protagonista de una campaña de Calvin Klein junto al modelo Mark Wahlberg. Ella aparecía en topless y vistiendo únicamente unos vaqueros anchos, aunque lo más llamativo de ella era su extrema delgadez.

Un aspecto físico que rompía del todo con lo que, hasta ese momento, se había valorado en las modelos. Ya no interesaban las mujeres voluminosas y despampanantes, dando paso a la tendencia 'heroína chic', es decir, inspirarse en la estética de las personas adictas a la heroína y darles un punto atractivo. Palidez, mirada perdida, androginia e inocencia... justo lo que representaba Moss.

Antes de las top model curvies, se llevaban los cuerpos muy delgados, lo que llevó a muchas personas a sufrir desórdenes alimenticios ante su interés en lucir igual que ellas.

Precisamente, Kate Moss ha participado en la serie documental In Vogue: The 90s, donde ha desvelado que llegó a recibir varias amenazas y fuertes críticas por padres de jóvenes, que se le acercaban por la calle para acusarla de promover trastornos alimentarios.

"Era horrible", ha destacado la modelo de 50 años sobre estas interacciones: "Los padres se me acercaban y me decían: 'Mi hija es anoréxica'".

Para ella, las críticas venían a que estaba delgada y "la gente no estaba acostumbrada a ver gente delgada". Incluso ha insistido en que no hubiera sucedido si hubiera tenido un cuerpo más grande: "Si hubiera sido más voluptuosa, no habría sido un problema tan grande"

"Es solo que la forma de mi cuerpo era diferente a la de las modelos que me precedieron", ha argumentado.