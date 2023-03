Lady Gaga confiesa que le gustaría vivir una vida de soledad y por qué

Una de las consecuencias de la fama suele ser estar constantemente rodeado de mucha gente. La cantante y actriz Lady Gaga ha revelado en una reciente entrevista que no le termina de convencer esa idea.

La intérprete de Shallow ha contado a la revista Wallpaper que disfruta mucho de su propia compañía y le gusta pasar tiempo a solas. "De hecho, estoy realmente interesada en vivir más una vida de soledad", ha amitido.

"Es realmente agradable tener tiempo para estar sola y ser expansiva y saber que tú eres suficiente. Desearía poder decirle esto a mi "yo" más joven", se ha sincerado al respecto.

Pero ha explicado por qué no fue posible esto por aquel entonces: "Cuando era más joven, pasaba mucho tiempo sola escribiendo música. Pero cuanto más exitosa me convertía, más sentía que necesitaba que otra gente me dijese lo genial que era".

"Cuando tenía unos 14 años, leí un libro llamado Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke, y tengo una cita del libro tatuada en mi brazo. Me lo hice en Osaka cuando tenía 23. 'En la hora más profunda de la noche, pregúntate a ti mismo si morirías si te prohibiesen escirbir. Mira en el fondo de tu corazón donde la respuesta extiende sus raíces y pregúntate a ti mismo, ¿debo escribir?'".

"Si no fuese exitosa de la forma en la que lo soy hoy (estoy muy agradecida por mi éxito) seguiría haciéndolo, estaría en el Lowe East Side (barrio de Nueva York). Lo haría sin importar nada. Absolutamente, 100%.

La artista ha justificado su respuesta: "Lo sé porque realmente no paso mucho tiempo e Hollywood. Puede parecer que lo haga porque a veces llega la temporada de premios y me véis en las alfombras rojas. Pero paso mucho más tiempo en casa trabajando. Eso es lo que verdaderamente me hace feliz".