Lady Gaga confiesa para Harper's Bazaar que tampoco ha vivido su mejor época a finales de este 2013: "Me deprimí mucho a finales de 2013. Estaba exhausta de luchar con la gente. No podía ni siquiera sentir el latido de mi corazón. Estaba enfadada, cínica y tenía esa profunda tristeza como un ancla arrastrándome a cualquier lugar donde fuera".

A pesar de haber sacado ARTPOP y haber sido una de las pioneras en hacer un dueto sorpresa con Christina Aguilera, ha dejado por el momento su carrera musical en stand by.

En esta entrevista para Harper's Bazaar vemos a la Lady Gaga de siempre, elegante y extravagante en las fotografías, pero muy sincera en las palabras, dándonos un titular con el que jugar. También recuerda el trastorno alimenticio de su juventud que poco a poco ha ido superando como bien comenta en la propia revista: "Soy mejor con la comida. Ya no tengo ningún desorden alimenticio".

Y eso que ella luce una figura espectacular, como hemos comprobado en algunas apariciones, donde incluso se parecía a la mismísima hija perdida de Donatella Versace. Sin embargo, y a pesar de que vuelve a estar feliz, su día de año nuevo no fue de color de rosas: "El 1 de enero, me desperté, empecé a llorar de nuevo".

Esperemos que poco a poco vaya recuperando esa luz y nos aporte nuevas y extravagantes noticias como ha hecho siempre. Hay que reconocer que Lady Gaga se esmera mucho en hacer siempre cosas por los demás, sobre todo por sus fans a los que tiene puesto en un pedestal. Y es que siempre recuerda que sin ellos, Stefani Joanne Angelina Germanotta no sería la estrella que todos conocemos con nombre propio, Lady Gaga.

Sentí que me estaba muriendo. Mi luz estaba apagada

Ante la pregunta de cómo le gustaría ser recordada, la neoyorquina lo tiene claro: "'¿Cómo quiero ser recordada?'" No quiero ser recordada de otra manera que no sea valiente. La única buena intención de hacer dinero es para ayudar a los demás. Quiero ser Oprah. Quiero ser Melinda Gates. Si alguna vez vendo otro producto que no sea mi talento, entonces será para dar más a los demás".

Y es que también comenta en este extenso reportaje para Harper's Bazaar, que se ha sentido utilizada por mucha gente para que estas obtuvieran lo que venían buscando: "Me he dado cuenta de que es mi culpa que la gente se aproveche de mí. Debería estar al lado de gente que aprecie mi talento, mi salud y mi tiempo. No seré un peón para el futuro negocio de nadie. Soy una artista. Merezco más que ser leal a gente que sólo cree en mí porque hago dinero".

Hay que recordar que incluso Lady Gaga ha roto relaciones con el mánager que la descubrió e hizo de ella lo que es hoy, Troy Carter. Los medios lo achacaron a diferencias creativas.

Este 2014 puede volver a ser el del resurgimiento de una nueva Lady Gaga, que parece que ha ido dando tumbos desde que sacara ARTPOP, el cual a pesar de haber vendido, no fue el boom que muchos esperaban. Le queda remontar el vuelo con lo que mejor hace, actuar en directo, y para ello tiene su gira artRAVE The Artpop Ball Tour, que aterrizará en Barcelona el 8 de noviembre.

¿DUETO CON BRITNEY SPEARS?

Y ya dijimos que es pionera en hacer duetos sorpresa y puede que esté planeando un con nada más y nada menos que Britney Spears. Ha sido la revista US Weekly quién ha hecho saltar todas las alarmas ya que cuenta con una fuente que dice que entre las dos va haber una colaboración "que sucederá muy pronto". Lady Gaga fue hace unos días a uno de los conciertos de Britney Spears que realiza en Las Vegas y por qué no, pudo ser ese momento para hablar de dicha canción juntas.

Por ahora no hay nada confirmado y Lady Gaga se encuentra fuerte para afrontar este 2014, que esperemos sea muchísimo mejor que el 2013, donde aparte de esta depresión, tuvo una lesión de cadera que la dejó postrada en una silla de ruedas durante varios meses. ¡Ánimo Gaga!