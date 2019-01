Madonna recuerda sus orígenes humildes con una preciosa foto de joven junto su hermana

Madonna ha querido compartir con sus 12,9 millones de seguidores en Instagram una imagen suya con su hermana Paula. Era el año 1976 y se graduaba en la escuela secundaria. La cantante, de solo 18 años, venía de una familia humilde con poca solvencia económica. Tanto era así, que fue ella misma la que tuvo que hacerse su vestido de graduación.

La cantante ha recordado el día que abandonó el Instituto Rochester Adams de Michigan. Tuvo que coger aguja e hilo para asegurarse de que ella y su hermana tuvieran algo que ponerse en aquel señalado día. "Mi hermana Paula y yo en mi día de graduación de secundaria! Cosimos nuestros propios vestidos a partir de patrones Butterick. Siempre me sentí tan avergonzada que no podiéramos pagar los vestidos comprados en la tienda. En retrospectiva, me alegro de haber aprendido a usar una máquina de coser. Note que no hay escote o rodillas desnudas! Papa Ciccone era muy estricto", ha escrito.

Con este corto pero sincero mensaje, la cantante nos transporta a su juventud y a las sensaciones de una chiquilla humilde que se ha convertido en una de las personas más conocidas (y reconocidas) del planeta.