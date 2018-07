Mariah Carey defrauda a Nueva York con su pésima performance navideña

Mariah Carey era la encargada del encendido del árbol navideño del Rockefeller Center de Nueva York, en el que cantaría su exitoso single All I Want For Christmas Is You. Todos sus fans esperaban una espectacular performance de la artista, que pone banda sonora a todas las navidades desde 1994, pero Mariah Carey no dio la talla en su actuación.

La cantante defraudó a sus fans al no llegar a las notas más altas en su performance navideña y ha sido muy criticada por ello. De hecho, se han filtrado en la red los vocals sin música y sin sonido ambiente del público para que podamos ver lo destrozadas que tiene las cuerdas vocales.

Todo apunta a que los técnicos de sonido han filtrado los vocals por venganza, pues la artista dejó dos días antes esperando y pasando frío a espectadores, equipo de producción y ejecutivos de la cadena NBC en la pregrabación de su performance, según el portal de la TMZ.

Mariah pidió disculpas vía Twitter diciendo que la situación estuvo fuera de su control y que no quería defraudarlos. Su equipo decía que la artista estaba a 10 minutos, pero realmente había estado con el abogado ultimando los detalles de su divorcio con Nick Cannon. Parece ser que tanto la vida sentimental de Mariah Carey como su carrera artística están llegando al borde del precipicio.

Puedes escuchar los vocals sin música a través del siguiente vídeo. ¡Prepárate, porque es tremendo!