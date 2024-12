Mariah Carey firma un autógrafo a Rihanna en los pechos

La temporada navideña tiene una gran estrella en Estados Unidos: Mariah Carey. La autora del archiconocido villancido All I Want For Christmas Is You aprovecha estas semanas para ofrecer una gran cantidad de conciertos y espectáculos para que sus fans disfruten del espíritu navideño.

Unas citas en las que, además de los acólitos de la neoyorquina, también se suelen dar cita rostros del mundo del espectáculo y distintas celebrities para formar parte de tan icónica atmósfera.

Sin embargo, pocos podrían preveer que la asistencia de Rihanna al concierto de la gira Christmas Time de Mariah Carey en el Barclays Center de Brooklyn acabaría como finalmente sucedió.

"Mariah Carey me está firmando las tetas", grito al público la de Barbados mientras la diva de la Navidad aún terminaba su rúbrica.