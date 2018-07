Mario Lopez confirma que tuvo una noche de pasión con Britney Spears

Mario Lopez confiesa que tuvo una noche loca con una famosa estrella del pop. Eso es lo que afirma en su auto-biografía llamada 'Just Between Us', y aunque no concreta ningún nombre, fuentes cercanas al actor de Salvados Por La Campana han declarado a varios medios que se trata de Britney Spears.

Mario explica que el encuentro tuvo lugar en Las Vegas hace unos seis o siete años, época más inestable de Britney Spears y que además coincidió con su separación de Kevin Federline.

Además, el presentador de America's Best Dance Crew habló sobre esta historia en el programa de Ellen Degeneres, en el que explicó que no quería desvelar el nombre de la artista por respeto a su actual mujer, Courtney Mazza, pero que aún sigue teniendo una buena amistad con su ex romance.

¿AclararáBritney el tema ya que Mario Lopez ha sido el que ha empezado a hablar de ello?

A continuación te dejamos una entrevistaque le hizo el año pasado Mario Lopez a Britney Spears confirmando que siguen teniendo una buena relación: