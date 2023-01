Megara, el candidato más rockero del Benidorm Fest que quiere hacer historia con España en Eurovisión

Hace unos meses conocimos a los 18 candidatos del Benidorm Fest 2023, entre los que se encuentra el grupo madrileño de rock Megara, compuesto por por Kenzy (vocalista), Rober (guitarrista), Xavi (bajista) y Ra Tache (batería).

Kenzy y Rober eran vecinos y su amistad comenzó por su pasión por la banda estadounidense The pretty Reckless. Al principio la banda se iba a llamar We the animals (Nosotros los animales), sin embargo, la idea no acabó de cuajar y terminaron llamándose Megara.

El grupo se define a sí mismo como una mezcla entre lo siniestro y el algodón de azúcar, te contamos por qué.

Su trayectoria musical

En 2015 Megara lanzó su primer EP Muérase quien pueda, producido por uno de los grandes nombres del rock español Jorge Escobedo de grupo Sober.

Con este tema el grupo abrió su primer concierto como teloneros de la reconocida banda Three Days Grace

Megara creció muy rápido y tan solo un año después, en 2016, lanzó su primer álbum de estudio, Siete, donde presentó un rock duro con letras muy provocativas.

Desde el principio mostró una estética que llamaría Fucsia rock o Pink Metal. Este estilo característico que mezcla colores negros y rosas se consolidaría en el disco de 2018 Aquí todos estamos locos. Este segundo álbum de estudio estuvo basado en el universo de Alicia en el país de la maravillas.

Su último LP se publicó en 2021. Se llama Pink Side (Lado rosa) y se trata de un disco de versiones en acústico de varias canciones reconocidas del grupo.

A las puertas del Benidorm Fest 2022

Megara intentó participar en la primera edición del Benidorm Fest en 2022.

Fue su vocalista, Kenzy, quien anunció a través de Instagram que Megara había presentado su candidatura al Benidorm Fest con un video en el que expresaba que España, a pesar de que había participado en 61 ediciones del concurso de Eurovisión, nunca había llevado nada remotamente parecido al rock.

En su vídeo explicaba que quería cambiar esto y que por ello el grupo presentó una propuesta rock para tratar de participar en el concurso.

El tema presentado era Hoccus Poccus, pero, desgraciadamente, se quedó fuera de la selección.

Unos meses después, Megara hizo unos arreglos a la canción y la publicó como sencillo. La canción es un tema en contra del acoso y el bullying.

Hoccus Poccus acabó entre los finalistas de la edición interna de la plataforma EurovisionSpain.

En la edición de 2023, Megara compite con su tema Arcadia. La canción hace referencia a esta especie de cielo en la tierra, donde habitaban un montón de criaturas mitológicas. "Pero claro, evidentemente somos un poco dramas. Y también Arcadia tenía esos lugares oscuros. Como nos gusta muchísimo tirar de metáforas, hemos pasado Arcadia a un terreno virtual, un terreno que podría llegar a ser algo futurista. Pero, en realidad, no es tan futurista porque estamos hablando de una historia que podría estar ocurriendo ahora", contó la banda en RTVE.

De Lady Gaga a Mónica Naranjo: sus mejores versiones

A Kenzy y Rober les gusta mucho realizar versiones de sus grupos favoritos por lo que en su canal de YouTube se pueden encontrar numerosas covers en acústico de diferentes temas tanto de rock como de pop.

Algunas de sus versiones más destacadas van desde la irreverente Lady Gaga hasta la icónica Mónica Naranjo, pasando por My Chemical Romance, Birdy o The Pretty Reckless, grupo que unió a la banda.

Dos nuevos miembros en un año

Megara comenzó 2022 anunciando que tenían nuevos temas preparados y realizando varios conciertos con el Pink Side Tour. Sin embargo, en marzo el bajista Pablo anunció que dejaba la banda, lo que retrasó la publicación de las nuevas canciones. Después de un largo proceso de búsqueda Xavi entró al grupo para sustituir a Pablo.

Con la banda de nuevo al completo, Megara sacó varias canciones nuevas: Estanque de Tormentas, Medusa y Hoccus Poccus.

A pesar de ser rechazados en la primera edición del Benidorm Fest, el grupo no se rindió y presentó su candidatura por segunda vez. Poco antes de conocer que había sido seleccionado como candidato en esta edición del festival, otro miembro abandonó la formación. Pol, batería de Megara durante 6 años, se marchó de la banda y, tras otro proceso de selección, Ra Tache se unió al grupo a principios de octubre.

A pesar de este último año tan movido, el grupo ha dejado claro que quiere ir a Eurovisión para demostrar que "El rock está más vivo que nunca".