Los mejores consejos para tener tu propio documental en Netflix como Taylor Swift

Despertarse el día 1 de enero suele ser muy parecido a estar a una película de zombis. Pero este 2019 la cosa ha cambiado mucho: Netflix ha lanzado el ‘Reputation Stadium Tour’, una retransmisión muy especial de uno de los conciertos de la última gira de Taylor Swift. Y claro, la resaca se pasa mucho mejor si la banda sonora de tu día es Look What You Made Me Do.

Y es que Taylor lo tiene claro: cuando se trata de una gira, hay que sudar la gota gorda. Mucha coreografía, escenografías imposibles, colaboraciones sorpresas, medleys y hasta actuaciones bajo la lluvia, todo para que sus fans salgan con la sensación de haber visto el show de sus vidas. Y ahora, también todos desde nuestras casas.

Y por si te estabas preguntando qué es lo que hay que hacer para tener un documental propio en Netflix y que arrase en el mundo, en Europa FM nos ponemos en modo influencer y queremos darte algunos tips:

1. Conviértete en la artista femenina que más premios ha ganado

Hacerte un hueco en la historia es crucial para que una plataforma de streaming quiera comprar tu contenido. Taylor Swift se ha convertido este 2018 en la artista femenina con más American Music Awards de la historia. Cúrratelo, tan solo debes conseguir que te den tantos premios como para ser la más premiada.

2. Gana un pastizal con tu gira mundial

Si pensábamos que los 260 millones de dólares que Taylor ganó con el ‘1989 World Tour’ eran lo más, los más de 345 millones de dólares que ha ganado con el ‘Reputation Stadium Tour’ nos han dejado ojipláticos (y eso que ni tan siquiera ha pisado Europa). Coge carretera y manta y sal de tu provincia, si no te mueves más de 1.000 km nadie comprará tu documental.

3. Asegúrate que lo has dado todo en cada show

Si no vuelas por encima del público como mínimo una vez por concierto, no eres nadie. Ah, y no te olvides de las serpientes inflables, escenario en forma de X, pantallas de más de 10 metros de alto, coreografías imposibles y un cuerpo de baile enterito para ti. Y es que da igual que llueva a mares o que nieve, Taylor Swift siempre lo da todo en sus conciertos, y es que en la retransmisión del concierto podemos ver como sus fans lo son todo para ella.

4. Haz que tu squad suba a cantar contigo

Toda celebrity que se precie tiene un grupito inseparable. Haz como Taylor Swift y sube a Camila Cabello o a Charlie XCX al escenario y ya lo tendrás todo hecho. Y si pueden aparecer más amiguis como la humorista Tiffany Haddish, mejor.

5. Deja claro que lo que digan de ti no te importa

Si eres capaz de hacer un exitoso álbum hablando de tu reputación, serás capaz de llenar un estadio. Y es que ‘Reputation’ nació de todos los comentarios negativos que la cantante ha recibido en los últimos años y que ella misma confiesa que “le han generado miedos y ansiedad”.

6. Canta canciones inéditas

Haz que tus fans se sientan especiales y canta canciones que nunca antes habías interpretado, como Taylor Swift canta ‘All Too Well’ en el documental.

Si aún siguiendo todos los pasos no consigues que el señor Netflix te llame para retransmitir uno de sus conciertos en directo y en alta definición a través de su plataforma, lo sentimos, no eres Taylor Swift.