Muere el actor Michael Newman, protagonista de la popular 'Los Vigilantes de la Playa'

Un amigo cercano a Newman, Matt Felker, quien ha dirigido la reciente docuserie After Baywatch: Moment in the Sun, ha informado a la revista People que el actor ha muerto "por complicaciones cardíacas" en la noche del domingo 20 de octubre "rodeado de su familia y amigos".

"Vi a Mike la última vez que estuvo consciente y él me miró y, en el estilo típico de Mike, me dijo:Llegas justo a tiempo", ha explicado Felker.

Newman, nacido en Los Ángeles, saltó a la fama en los años 90 como el principal vigilante de la playa en Baywatchy fue el único miembro del exitoso elenco que en realidad era un salvavidas, explica la revista especializada.

Apareció en 150 episodios de la serie, que se desarrolló entre 1989 y 2001, con lo que su participación fue la más prolífica, sin contar la de su protagonista David Hasselhoff.

Newman también era bombero a tiempo completo y mantuvo su trabajo en una estación de extinción de incendios mientras filmaba la famosa serie. Cuando el programa terminó, continuó con su trabajo hasta que se jubiló después de 25 años, según PEOPLE.

La estrella pasó los últimos años recaudando dinero con la Fundación del actor Michael J. Fox para ayudar a encontrar una cura para el Parkinson.

Diagnosticado a los 50 años, Newman habló sobre cómo vivir con la enfermedad de Parkinson en un documental dirigido por Felker, y reveló que tomaba 10 medicamentos al día y que a menudo se despertaba "nervioso".