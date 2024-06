Noah Schnapp, expulsado de un pub por "perder el control" tras ingerir altas dosis de alcohol

El joven, que interpreta a Will Byers en la popular serie Stranger Things, protagonizó un desagradable incidente en un pub de Manhattan (Nueva York).

No es la primera polémica que el intérprete, de 19 años, protagoniza en los últimos meses. El pasado otoño, Noah Schamp acaparaba un buen puñado de críticas por sus mensajes proislaríes en medio del conflicto con Palestina. "El sionismo es sexy", decía una de las varias manifestaciones que compartió en sus redes.

Ahora, el actor vuelve a protagonizar titulares, y no por su faceta profesional o sus últimos trabajos. El intérprete, conocido por su papel en Stranger Things, acabó expulsado de un bar de Manhattan (Nueva York) llamado The Palace por su mal comportamiento. Según Page Six, varios testigos mantienen que el joven "perdió el control" cuando un grupo de personas rechazó compartir unos chupitos con él debido a su minoría de edad. En Estados Unidos la edad legal para beber comienza a los 21 años.

"Estaba tan agresivamente borracho que la seguridad lo escoltó afuera alrededor de la 1:30 am", señaló la fuente al citado medio, añadiendo que el actor se fue a la acera y "claramente no podía mantenerse en pie".