Una pareja anuncia su embarazo a ritmo de Britney Spears

Jarred y Marchel Green, baterista y bailarina en paro, decidieron dar rienda suelta a su faceta más creativa anunciando a bombo y platillo su embarazo.

El vídeo combina algunos detalles del embarazo con los grandes éxitos de Britney, en forma de parodia: "Oops, I Did it Again" se convierte en "Oooh, We're Pregnant Again"; "Toxic", en "Nauseous"; "I'm A Slave For You", en "I'm A-Voiding You"; "Everytime", en "Are we going to have a boy or a girl??!!", "Pretty Girls" (de Britney Spears con Iggy Azalea), en "Little Girl featuring Daddy G"... y así sucesivamente, un tema para cada mes de embarazo.

La pareja ha decidido crear una compañía de diseño, y este vídeo es una buena carta de presentación: