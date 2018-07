Un programa de televisión a punto de ser cancelado por reirse de la hija de Beyoncé

Beyoncé con su hija Blue Ivy en el documental 'Life Is But A Dream' / europafm.com

Todo empezó cuando el pasado lunes en el programa 106&Park de la cadena musical BET (Black Entertainment Music) se bromeó sobre el momento en el escenario de Beyoncé con su hija Blue Ivy en la gala de los MTV VMAs, donde se preguntaban qué estaría pensando la pequeña en el instante de la entrega de premios.

Entonces, la anfitriona invitada Karrueche Tran (ex de Chris Brown) imitando a Blue Ivy, dijo: "De verdad me desperté así, porque mis padres nunca me peinan".

Acto seguido, la cadena suspendió al productor que consintió el comentario en directo y además, el programa tiene todos los números para ser cancelado. Enseguida que saltaron las alarmas, Stephen Hill, director de programación musical y programas especiales de BET, decidió disculparse públicamente a través de Twitter con el siguiente mensaje: "Anoche en 106 & Park hubo un chiste estúpido y desconsiderado sobre una pequeña niña".

Del mismo modo, Stephen también dejó constancia de que la cadena se disculpó de manera privada ante los padres de la criatura, Beyoncé y Jay-Z. En cuanto a la "pregonera" del inoportuno comentario, Tran, también publicó un tuit donde aclaraba que ella no había escrito el chiste y que en ningún caso pretendía incomodar a la cantante ni a ningún miembro de su familia. Sus palabras exactas fueron: "¡Que sepan que amo a Beyoncé y Blue Ivy!”. Y para poner el broche de oro a este terrible malentendido, Hill también se disculpó con Karrueche por ponerla en ese compromiso.