La actriz Itziar Miranda: su edad, su marido, sus hijas y sus papeles en 'Amar es para siempre' o 'Física o química: La nueva generación'

Itziar Miranda es una actriz española, nacida en Zaragoza el 21 de septiembre de 1978 (tiene 46 años). ¿Te suena el personaje de Manuela Sanabria o Manolita en Amar es para siempre? Ella es la actriz que le dio vida hasta que la telenovela, que antes se conocía como Amar en tiempos revueltos, terminó el 6 de marzo de 2024 tras 4545 capítulos que posicionaron la serie como la más longeva de la televisión española.

La actriz, que ahora continúa con su carrera con nuevos proyectos, también es escritora. Muy conocido es su libro de cuentos sobre mujeres Colección de Miranda, el cual escribió junto a su hermano Jorge Miranda.

La vida personal de Itziar Miranda

Itziar Miranda está casada con el también actor Nacho Rubio, conocido por su papel de Juan Luis Lazcano en la serie Camera Café o por las películas Los futbolísimos y Bendita calamidad.

Junto a su marido tiene dos hijas, Daniela (que nació en mayo de 2014) y Julia (octubre de 2016). Las dos niñas han participado junto a su madre en Amar es para siempre interpretando, paradójicamente, a las hijas de Manolita: a Ciriano y a Catalina, respectivamente.

Su amistad con Manuel Baqueiro

Itziar Miranda mantiene una bonita amistad con Manuel Baqueiro, el actor que interpretaba a su marido Marcelino en Amar es para siempre. Sin embargo, no siempre se han caído bien. Tal y como contaron en el FesTVal de Vitoria en 2022, se conocieron en una fiesta y él se presentó a ella cuatro veces porque iba un poco borracho, lo que le generó cierto rechazo a la actriz.

Así continuó la historia Itziar Miranda: "Un mes más tarde, Rodrigo Sorogoyen nos llamó para hacer su primer corto, porque era amigo nuestro. Cuando me pasó el guion me pareció precioso y le pregunté: '¿Y quién va a hacer de mi marido?'. Y me dijo que Manu Baqueiro, y dije que no. [...] Pero nos conocimos trabajando, nos caímos increíblemente bien y dio la casualidad de que al mes nos cogieron de Amar en tiempos revueltos para hacer de pareja, cuando el corto ni se había estrenado".

Los principales papeles de Itziar Miranda

El rostro de Itziar Miranda es inseparable de Amar es para siempre, una telenovela en la que participó desde la primera temporada de 2005 junto a sus compañeros Manuel Baqueiro y José Antonio Sayagués. Los tres interpretaban a los propietarios del bar. "No quería terminar, no quería que ese momento llegara nunca", dijo la actriz sobre el último capítulo.

Pero Itziar Miranda ha interpretado muchos otros personajes: a Marisa en la serie El último show (2020), a Trini en la película Celos (1999), a Rosita en la obra de teatro Doña Rosita la soltera (2004)... Ahora, su último papel lo ha interpretado para la serie Física o química: La nueva generación, dando vida a Brianda, la jefa de estudios y profesora de lengua y literatura.

"Es un personaje que, pese a que todo el mundo dice que soy la estricta, la rígida, la que le corta el rollo a los chavales... yo me siento muy identificada con Brianda", cuenta Itziar Miranda sobre su papel en la serie, que se estrena el domingo 16 de febrero.

Y añade: "Creo que tiene toda la razón del mundo en las cosas que dice, cómo se comporta, en que les quiere muchísimo... pero cree que si no se esfuerzan no van a llegar a ningún lado. Y todavía cree en la meritocracia, que es algo que, de verdad, es hermoso creer en ello. Soy muy pro Brianda".