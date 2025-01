De qué año es 'Yo quiero bailar' y cuánto dinero ganaron Sonia y Selena con la canción

Un éxito verbenero en toda regla, un himno imperdible en bodas y chiringuitos, un hit radiofónico del que no podías escapar y que cada noche sonaba en todas las discotecas y fiestas de pueblo.

Los 2000 no hubieran sido igual si no hubiese existido Yo quiero bailar, la canción que catapultó a Sonia y Selena a la fama. La canción, fabricada para convertirse en un hit, dio título al primer y único álbum del dúo femenino. Sonia y Selena no se conocían antes de grabar la canción.

Las dos fueron seleccionadas en un casting organizado por los hermanos Ten. Toni y Txaschi, productores del momento, vieron en ellas una mina de oro. A través de Vale Music publicaron el disco en 2001, con 12 temas de dudoso recorrido. Después de Yo quiero Bailar, el único tema que tuvo algo de proyección fue Deja que mueva, mueva, mueva. "Mandé una demo a todas las discográficas. A los meses, una de ellas me llamó para hacer una prueba. Tras seleccionarme para este proyecto, me contaron cuáles eran los planes. Al principio, íbamos a ser un trío. Pero finalmente se quedó en un dúo. Nosotras nos conocimos en el estudio", contó Selena a El Periódico de Españaen 2022.

La cantante tenía 25 años por aquel entonces y se había subido ya al escenario como bailarina de Celia Cruz o Enrique Iglesias. Por su parte, Sonia, que había soplado las velas de los 26 años, había hecho sus pinitos como cantante y modelo.

Ese fue el germen de lo que a día de hoy conocemos como el one hit wonder del mítico dúo. Pocos se explicaron que, dada la repercusión que consiguió la canción en tiempo récord, la pareja abandonase su carrera musical cuando estaban en la cima.

La canción, que vendió más de millón y medio de copias, les llenó los bolsillos de dinero, aunque no tanto como para retirarse de la vida laboral. "Ganamos pasta, pero quienes más ingresaron fueron el productor y la compañía. Nosotras nos quedamos con un porcentaje pequeño", recuerda Selena en la misma entrevista.

Ambas decidieron invertir ese beneficio en su futuro. Selena se compró un piso, montó un negocio y se pagó un par de formaciones. Sonia lo puso todo en una marca de moda y financió sus estudios universitarios.

En 2011, Sonia y Selena anunciaron su regreso por el aniversario del pelotazo con la intención de sacar una canción titulada Bienvenido a la Fiesta que nunca llegó a ver la luz. "Se puede vivir toda la vida de un hit, siempre y cuando hagas conciertos. De los royalties, no", apuntaba Selena. "Un éxito genera beneficios, pero hay que seguir trabajando", añadía Sonia.

A sus 48 y 50 años, ninguna tira la toalla. De su paso por el Benidorm Fest 2025 esperan cosechar frutos con el tema Reinas, que recuerda al machacón Yo quiero bailar. Lleguen o no la gran final del 1 de febrero, sus nombres continuarán formado parte de la historia de las canciones del verano en nuestro país. Ya se sabe: cuando llega el calor, los chicos se enamoran...