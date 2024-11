Qué está pasando entre Duki y Emilia: los rumores de infidelidad inundan las redes

Estos últimos días, las redes han ardido en torno a unas informaciones que apuntan a una presunta infidelidad por parte de Duki hacia Emilia. Ambos son pareja desde año 2021. Hay quienes señalan que la pareja se conoció durante el rodaje de Como Si No Importara, canción que ambos sacaron. Ya el 9 de diciembre de 2021, una publicación en Instagram de la pareja besándose confirmaría su relación.

El relato de la supuesta infidelidad de Duki

No obstante, los internautas no han parado de hablar sobre las supuestas pruebas que apuntan a la presunta infidelidad del intérprete Nueva Era. Todo comenzó hace unos días, cuando las redes sociales se hicieron eco de una serie de conversaciones entre el cantante y una joven llamada Lula en tono cariñoso. Estos hechos, aunque han salido a luz, ocurrieron hace en noviembre del año pasado, tal y como ha contado la joven.

Lula ha dado a conocer su relato en el diario argentino Minuto Neuquen. Según el relato de la joven, todo comenzó cuando Lula respondió a uno de los stories del cantante. Fue entonces cuando Duki le respondió dándole las "gracias" a las seis de la mañana, ya que "estaba medio de after con YSY, ya que estaban festejando que había lanzado un álbum", y a partir de ahí empezaron a hablar.

Según Lula, mantuvieron el contacto, pero fue en un viaje del cantante yendo a Chile cuando se quedó sin señal y no hablaron más."Cuando pasó esto, hace un año, yo se lo conté a mi entorno íntimo, a mis amigas. Mi novio también se lo contó a sus amigos íntimos porque no lo podíamos creer, pero no pasó más nada", contó en el diario argentino.

Todo se magnificó cuando Sol, amiga de Lula, publicó un tweet que se volvió viral, apuntaba a la supuesta infidelidad de Duki a Emilia. A partir de ahí, su amiga publicó capturas y videos de esas conversaciones. Aunque más tarde, su amiga borró todo a petición de Lula para no crear más ruido, tal y como ha comentado Lula en sus redes.

"Si ellos estaban juntos o no en ese momento, no lo sé, ni creo que lo sepamos porque no van a hablar y que ellos no digan nada al respecto, también dice mucho. Pero las cosas pasaron así, tal cual lo conté; no soy ninguna mentirosa", ha detallado en el medio citado.

Un 'fallo de edición', la prueba que tumbaría todo el relato de la supuesta infidelidad

Bien es cierto que las redes han analizado cada prueba. Precisamente sería un fallo de edición de ese contenido que compartió la amiga de Lula, donde se ven capturas superpuestas con letras.

Incluso supuestamente, su amiga pidió a un usuario en la red social X si podía "editar chats de Instagram". ¿Será esta la prueba que tumbe todo este relato?