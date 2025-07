Aitana brilla en su primera noche en Madrid con David Bisbal, Hombres G y Amaia como invitados

Cuatro álbumes y más de una veintena de sencillos han consagrado a Aitana como la reina de los éxitos musicales en una trayectoria que apenas lleva ocho años de recorrido. Lejos de centrarse únicamente en su nuevo álbum, la catalana ha apostado por una narrativa completa que recorre sus cuatro etapas musicales: desde Spoiler, pasando por 11 Razones y Alpha, hasta culminar con el universo introspectivo de su recién publicado Cuarto Azul. ¡Qué comience el show!

“Es un tema heavy, me la imagino muy Bernabéu”. Bernabéu no, pero Metropolitano desde luego que lo ha sido. Con esta frase describía la artista en su documental Aitana: metamorfosis —que precisamente da nombre a la gira— 6 de febrero, el temazo que ha dado comienzo a casi tres horas de puro show, en el que se han vivido todo tipo de emociones.

Los visuales de mariposas que han acompañado a 6 de febrero han desaparecido para dar paso a un fondo azul con destellos blancos. Pero, si algo verdaderamente brillaba no eran los destellos, sino Aitana enfundada en su traje blanco, que ha seguido el concierto con SUPERESTRELLA.

Una voz masculina ha comenzado a sonar, explicando la fábula que Aitana escuchaba con tan solo seis años antes de irse a dormir: la historia de una oruga con muchos miedos por superar. Nos trasladamos después a esa oruga personificada en Aitana, que ha cantado TELÉFONO, el exitazo de 2018, y ha seguido con Popcorn y Lo Malo, éxito que cantó en Barcelona el 19 de julio junto a Ana Guerra, que previamente a esa actuación llevaba ocho años sin sonar en directo.

David Bisbal aparece por sorpresa

La primera sorpresa de la noche la ha dado David Bisbal, que ha subido inesperadamente al escenario para encandilar, como diría el almeriense, “a los máquinas”.

Juntos han cantando Si tú la quieres y Mi Princesa, una canción con mucho significado a cuestas, pues en palabras de Aitana: “Bisbal fue el primer artista que confió en subirme sobre un escenario. Me invitó al Palau Sant Jordi y juntos cantamos Mi Princesa”.

Turno para las baladas

Tras el emotivo momento, Aitana ha demostrado una vez más que no se la puede encasillar en un único género, ella es mucho más que eso. Por iniciativa del público, el estadio se ha teñido de blanco con las linternas que todos los asistentes empezaron a mover de lado a lado sus brazos al ritmo de Con la miel en los labios, para luego desgarrarse con Vas a quedarte. No ha sido hasta SENTIMIENTO NATURAL, que nos ha dado un respiro y hemos dejado de sollozar, hitazo con el que la artista ha seducido a todo el público.

Siguiendo la fábula de la oruga, el narrador se ha vuelto a pronunciar con un discurso muy personal. Si alguien ha acompañado a Aitana en este camino ha sido su padre, de quien ha querido compartir uno de sus valiosos consejos, transmitido por esa voz omnipresente que nos ha llevado hasta la mariposa que hoy conocemos: “Siempre vuelve a salir el sol. Y si no sale, tú brilla igual”.

La potencia de estas palabras caló aún más en el público durante el momento de mayor protagonismo para la banda que acompaña a Aitana. Con la melodía de We Will Rock You, acompañada por el público, el Metropolitano verdaderamente latió como si de un corazón se tratara.

Todo al cuero

Vestida con un vestido negro efecto cuero, la cantante dio comienzo al cuarteto de exitazos pertenecientes al “álbum que más os gusta, que siempre que me paráis me lo decís”: SI NO VAS A VOLVER, = (IGUAL), NO TE HAS IDO y YA TE EXTRAÑO han sido las primeras en sonar de 11 razones. De vuelta con el inglés, ha comenzado a sonar el clásico Girlfriend, que ha unido a su sencillo Tu foto del DNI, seguido de CUANDO TE FUISTE, dando paso a + (MÁS), una canción que, según ella: “Sabe que nos gusta mucho”.

De Hombres G a distintos tipos de amor

Aitana, consciente de que gran parte de su público son jóvenes menores de edad, ha querido regalarles a esos adultos acompañantes un momento para ellos. Contra todo pronóstico, ha convertido el recinto en una discoteca ochentera, cuando han aparecido en el escenario, ni más ni menos, que Hombres G, fusionando sus voces con la de Aitana en Devuélveme a mi chica.

Nos trasladamos al verano de 2022 con Mon amour y del: “Y es que me encantas tanto (...) niña, tú me tienes loco” rotamos a decir adiós a ese amour con DUELE UN MONTÓN DESPEDIRME DE TI, como también duele la ausencia de nuestros abuelos, sentimiento plasmado seguidamente en MÚSICA EN EL CIELO que no ha querido cantar sola.

Aitana ha sorprendido a todos sus fans cuando se ha acercado a una de las gradas, y la ha cantado entre dos “aitaners”. La artista ha conseguido que un encuentro con más de 65.000 personas se convirtiera en un lugar de lo más íntimo, como si de su cuarto de la infancia, pintado de azul se tratara.

Turno para Alpha

De las lágrimas pasamos a una fiesta electrónica con cinco exitazos de Alpha, el tercer álbum de la artista en el que vimos a una nueva Aitana: más electrónica, más liberada, más enérgica. Con un body azul ha comenzado este recorrido con Los Ángeles, seguido de miamor, que ha enloquecido al público con su paso de baile más comentado hasta la fecha, que no ha dudado en hacer con máxima seguridad, hasta llegar al remix de What is love y darlo todo con 2 extraños, En el coche, AQNY y GRAN VÍA.

El silencio que lo dijo todo

Llegan 24 rosas y, al finalizar, todo la gama de colores de Alpha reflejada en las pulseras de luz de los asistentes desaparece.

El Metropolitano se apaga y apuesta por el blanco y negro. Esta tonalidad nos adentra en la tristeza que experimentaríamos con la próxima canción, que tanto dudó en incluir la artista en su setlist: CUANDO HABLES CON ÉL. “Creo que es bonito darle espacio a esta canción, es muy especial y ya sabéis que siempre me ha gustado mucho hacer baladas”, decía la artista.

Comienza a interpretarla pero con una particularidad, la última frase: “Y aún me estoy muriendo por hablar con él”, la cantó el público mientras ella negaba sutilmente con la cabeza y luego sonreía.

Un silencio que vale más que mil palabras. La historia con esos “ojos azules que la volvían loca” ya ha terminado.

De las lágrimas a la rave (con Amaia por sorpresa)

La de Viladecans no ha dudado en convertir su actuación en una auténtica rave en la que no faltaron luces, movimientos frenéticos y hasta contratiempos. En un momento, se le desabrochó el body y dijo: “Si ya la lían cuando me ven el culo, no me quiero imaginar si me ven otra cosa”, comentario que recibió un sinfín de aplausos y gritos como “¡Dilo!”, “¡Reina!” en apoyo a la artista.

“Aitana, eres una estrella, una superestrella, mi cantante favorita (...) la mejor”

Inesperadamente, tras ese comentario apareció Amaia, su antigua compañera en Operación Triunfo, con quien cantó La Canción Que No Quiero Cantarte, revolucionando al público con el ya icónico “¿Quieres ser mi amigo? Cómeme el higo”. Un momento de lo más especial para quienes las vieron crecer en la academia en 2017. Una amistad que perdura, como reflejaron las palabras de Amaia: “Aitana, eres una estrella, una superestrella, mi cantante favorita (...) la mejor”.

Final feliz

A partir de ese momento, solo se sucedieron auténticos hits que no dejaron a nadie sentado: Mariposas, el primero de ellos. Luego sonó Formentera, tema con el que la artista hizo un guiño a sus fans madrileños —o como aclararon los Hombres G en su previa aparición, “al mejor público, que es el madrileño”—cambiando “ El vuelo directo para Formentera” por el de Madrid.

Llegó el turno de Las Babys, en el que Aitana estuvo mucho más acompañada que durante el resto del show, rodeada de bailarines y amigos durante los dos minutos y medio que dura la canción. Pero en esta ocasión, las miradas no estaban tan pendientes de ella, sino en la búsqueda de Plex, el youtuber que le ha robado el corazón. Aunque si estuvo, nosotros no lo hemos visto.

Volvió uno de los discursos del narrador, que nos guio hacia el final: “La metamorfosis de la mariposa es una historia que habla de una oruga que deja atrás el miedo y se anima a cambiar”.

Esto dio comienzo al primer single de su último álbum, SEGUNDO INTENTO, seguido de LA CHICA PERFECTA, con una coreografía de lo más representativa: comenzando con el brazo doblado, marcando el bíceps y terminando con en esa misma postura, pero esta vez con un brazo tembloroso, cansado, y una sonrisa forzada que muestra el peso que supone soportar la presión por obtener esa perfección.

Para finalizar, eligió CONEXIÓN PSÍQUICA, con la que decidió soltar el micrófono al público entre confeti y pequeños fuegos artificiales, seguida de una retahíla de agradecimientos a todos los que la han apoyado y han trabajado duro en este proyecto.

Como no podía ser de otra manera, dejó a sus fans para el final. “Os quiero muchísimo”, afirmó Aitana. Así, emocionada, exhausta y sin perder la sonrisa en ningún momento, se despedía mientras el público seguía en pie, entregado, en una ovación incesante que se prolongó durante varios minutos. Porque ese diciembre de 2024 que tantas veces se aplazó —por el que Aitana ha pedido miles de disculpas, que también acabaron unos minutos del concierto— terminó llegando, convertido en julio de 2025. Lo hizo además de la mejor manera posible: con una artista que lo dio todo, que trató de compensar cada cambio por todo lo alto y que cumplió su promesa de regalar a sus fans una noche inolvidable.