Seis curiosidades de 'La chica perfecta' de Aitana: el concierto en el que se 'enamoró' de Alaska y el homenaje a Pedro Almodóvar

El 30 de mayo, Aitana lanzó su esperadísimo cuarto disco: Cuarto Azul, su trabajo más íntimo marcado por el amor, el desamor, la pérdida y la presión de la fama. Desde ese día, 11 de las 19 canciones que lo componen se han colado en el top 100 de las plataformas de música.

Una de los temas que más expectación creó cuando se anunció fue su colaboración con Alaska en La chica perfecta, el track que cierra el disco y que ha conseguido unir a dos generaciones musicales gracias a sus sonidos de pop electrónico y a la letra, cuyo mensaje se alinea con la mítica A quién le importa.

"Las dos hacen magia en un dueto perfecto", decía Mario Vaquerizo, pareja de Alaska sobre esta canción que presentaron las dos el 27 de mayo en la Listening Party que Aitana celebró en el Movistar Arena de Madrid.

Aquí os contamos cómo surgió la colaboración, que relación mantienen las dos cantantes, cuándo grabaron esta canción y otras curiosidades de La chica perfecta.

1. Aitana se rebela

“Ella se ha cansado de sentir / Que pertenece a todos / Cuando solo ella / Ella no quiere ser la chica perfecta / Ella se ha cansado / Y no tiene la culpa / Si no le interesa lo que digan de ella”, dice la letra del último track del nuevo disco de Aitana.

Toda una declaración de intenciones con la que Aitana quiere dar un puñetazo sobre la mesa ante las críticas y la presión a la que se ha visto sometida por su imagen, su carrera, su actitud... Ya no quiere “ser la chica perfecta” ni agradar a todo el mundo: “Es una cosa que sin querer yo he hecho mal porque yo he intentado siempre ser la chica perfecta, no salirme de la línea, que no me criticasen e intentar caerle bien a todo el mundo, gustarle a todo el mundo”. Aitana ha madurado y no piensa hacer caso a los que la juzgan continuamente.

2. Deseo cumplido

En una entrevista en la revista Esquire publicada en diciembre de 2024, Olvido Gara —nombre real de Alaska— ya confesó su deseo de colaborar con Aitana cuando fue preguntada si tenía pensado cantar con algún nuevo artista.

“Nacho (Canut, la otra mitad de Fangoria) y yo somos poco de colaborar con gente que no conocemos, tiene que haber alguna conexión. Pero hay mucha gente con la que nos gustaría colaborar. Aitana, Ana Mena, son gente que yo escucho. Incluso a veces me preocupo de saber quienes son sus productores, porque de repente hay partes musicales que nos gustan”, explicaba.

Solo unas semanas después se pudo ver a las dos artistas en Madrid, a las puertas del estudio y los rumores comenzaron a circular.

3. Así empezó la amistad entre Alaska y Aitana

En estos días, las dos han dado detalles de cómo surgió esta colaboración: fue la propia Aitana la que llamó para proponérselo a Alaska. Cierto es que las cantantes, a las que separan décadas, ya se conocían porque el entorno de la catalana se puso en contacto con la mexicana para asistir al concierto que Fangoria dio en diciembre de 2022 en el Wizink Center de Madrid. De allí salió encantada tras escuchar la versión de En el coche, mezclada con Bailando y le declaró su amor incondicional a la mexicana en redes sociales.

“A partir de ahí empezamos a tener más relación. Yo estoy feliz y encantada", contó la cantante de A quién le importa.

4. Sin Alaska no existiría la canción

"Yo sentía que tenía que hacer una canción que hablase un poco de las cosas que quizá yo he sufrido. ¿Quién es la persona más reivindicativa, que más le ha dado igual todo, que ha cantado siempre a la libertad y que a quién le importa lo que nosotros hagamos? Esa siempre ha sido Alaska", señalaba Aitana cuando invitó a Olvido a subir al escenario en la Listening Party de Madrid con la que presentó su nuevo disco.

“Para mí ella es una referencia máxima de todo”, reconocía Aitana y admitía sentirse reconfortada con las palabras que un día le dirigió Alaska: “Siento que estás sufriendo muchas cosas que en su momento yo sufrí. Aunque seamos distintas, aquí me tienes para lo que quieras”.

5. En dos semanas nos vemos

Y así, entre elogios y admiración mutua entre las dos artistas —a los que se suma Mario Vaquerizo, la pareja de Alaska, que comparte con su mujer playlist con temas de Aitana— surgió la posibilidad de esta colaboración que se gestó en apenas dos semanas.

“Yo te llamé y te dije: ‘Mira Alaska, tengo que tener el disco terminado en dos semanas porque tengo que masterizarlo y no me da tiempo. Si no vas a estar no la saco, ya hablaremos más adelante porque yo quiero que estés tú’. Y tú, la persona más profesional de la vida me contestaste: ‘Aitana, yo la voy a hacer, en dos semanas nos vemos”.

6. Referencias almodovarianas

Las referencias al icónico movimiento cultural de la movida madrileña no se limitan solo a Alaska y al sonido glam pues la canción también incluye un guiño a uno de los referentes de esa época, el director de cine Pedro Almodóvar.

La canción incorpora, a partir del minuto 2:22, la frase de uno de los particulares personajes del universo almodovariano, La Agrado de Todo sobre mi madre, interpretada por Antonia San Juan: "Me llaman La Agrado porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable soy muy auténtica. Mira qué cuerpo, todo hecho a medida".

No es la primera vez que la exconcursante de OT homenajea al director manchego: en el videoclip de Ella bailaba aparece Penélope Cruz en uno de las escenas más reconocidas de Volver, cantando el famoso tango con la voz de Estrella Morente —aunque no tiene audio—.