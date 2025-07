¿Por qué Aitana ensaya con sudadera a 31 grados en Madrid? La cantante calla bocas con su respuesta

¡Aitana ya está lista para sus conciertos en el Riyadh Air Metropolitano este 30 y 31 de julio!

Con todo a punto, solo faltaba lo más importante: los ensayos. Después de un primer concierto con el Metamorfosis season en el Estadi Olímpic Lluis Companys en Barcelona, en el que hubo algún que otro fallo técnico -igual que durante su actuación en La Velada del Año V- la artista y su equipo buscan dejarlo todo bien atado para que los fans vivan la experiencia al completo.

Y para ello la catalana se subió ya al escenario este 29 de julio, pero no lo hizo acorde a las condiciones de Madrid: y es que tal y como compartió su equipo, Aitana vestía sudadera y pantalón largo durante sus ensayos, cuando el termómetro marcó dicho día en la capital hasta 31 grados de temperatura.

Por supuesto, este detalle no tardó en viralizarse, puesto que sus fans no entendían por qué la artista no se protegía del calor. Y, para sorpresa de muchos, la propia Aitana ha explicado por qué ha vestido así durante los ensayos.

"Gente, que me va a venir la regla, yo qué sé", ha publicado en la red social X, citando una de las publicaciones virales mostrando su outfit y la temperatura de Madrid en ese momento.

Su respuesta ha sido muy bien acogida por sus fans, que han agradecido, una vez más, la cercanía y naturalidad de Aitana y, a la vez, han temido por su estado físico de cara a sus dos grandes shows en la capital estos días.