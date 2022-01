¿Quién es Luna Ki? Conoce a la gran revolución que acaba de retirarse del Benidorm Fest

De ir al cole (como reza una de sus canciones) a saltar a la fama. Detrás de Luna Górriz se encuentra Luna Ki, quien ha aterrizado en el panorama musical con gran éxito y se ha postulado durante las últimas semanas para representar a España en Eurovisión 2022.

Ki debía participar en la primera semifinal del Benidorm Fest, el certamen organizado para buscar al represente español, con su tema Voy a morir, aunque finalmente la artista ha optado por renunciar a su candidatura para el festival.

Según parece, la decisión viene motivada por la imposibilidad de utilizar el autotune durante su canción. El uso de esta herramienta está desestimado por la normativa de Eurovisión.

Así lo ha anunciado este domingo 23 de enero el equipo de la cantante, que no pasa ahora por un buen momento tras retirarse de la competición. "Luna es una persona sensible y está pasando un momento emocional delicado, por lo que pedimos a todxs el máximo respeto y amabilidad. Luna se siente responsable ante el público del Benidorm Fest, ante los demás artistas participantes y ante RTVE, por lo que dará una explicación detallada acerca de su decisión", reiteraban en un comunicado.

Los inicios de Luna Ki en la música

Luna Ki nació en Barcelona en 1999, aunque lleva sangre cubana en las venas. “En mi persona, en mi ser y en mi espíritu está Cuba y está La Habana”, ha asegurado públicamente en diversas ocasiones.

Ki ha cantado desde siempre, pero fue en 2017 cuando entendió que quería dedicarse a la música y tomar el relevo del rapero Lil Peep, quien falleció ese mismo año a causa de una sobredosis. “Era mi artista favorito y al único que llevo tatuado”, desveló en una entrevista en El Mundo. “Tenía un punto desde el que partir, que era el consumo de drogas en los jóvenes. Veía que era un problema real y me preocupaba, así que pensé que podría hacer algo parecido pero educando y concienciando”, aseguró en esa misma entrevista.

En septiembre de 2018, Luna, que ya había acabado Bachillerato, se mudó a Madrid para estudiar Moda. En su aventura por la capital, empezó a pinchar en una conocida discoteca donde conoció muchos artistas que le pedían escuchar su propia música, por lo que decidió profesionalizar su pasión.

[[H3:Con su canción ‘Septiembre’ arrancó todo]]

Luna Ki se dio a conocer en 2019 gracias a su EP Unknown 2034, en el que se incluye su tema principal Septiembre, una mezcla de trap y K-Pop que se hizo viral por el apoyo de su amiga Esty Quesada, más conocida como Soy una Pringada.

La canción cuenta con más de 9 millones de reproducciones en la plataforma Spotify y se ha incluido entre las 30 canciones más virales de la plataforma. Además, tiene casi 6 millones de visualizaciones en YouTube.

Aunque Septiembre sigue siendo su trabajo más destacable, Luna no ha parado de cosechar éxitos, como Buenos Días o Disney, canciones que acumulan más de 1 millón de escuchas respectivamente.

Ki ha asumido que con su música busca dar "un espacio a personas que no se sienten bien" y a "personas marginadas". Su álbum debut llegará a principios de 2022, y ya ha desvelado la última de sus propuestas, Putón.

“Ahora estoy como rompiendo aguas. Llevo muchísimo tiempo en la cueva trabajando y estoy muy feliz de poder enseñar todo lo que hay dentro”, dijo Luna en yu, No te pierdas nada.

La historia detrás de 'Voy a morir'

La primera vez que Luna Ki pensó en participar en Eurovisión fue al publicar la canción Septiembre. Ahora, dos años después, ha sido una de las seleccionadas para competir con Voy a morir –aunque finalmente haya decidido echarse atrás con su candidatura–.

La primera versión de esta canción se grabó dentro de un armario en 2019 y "habla de la experiencia de una relación dolorosa y dependiente, una historia de amor que hace sentir que la vida no tiene sentido sin el ser amado", explicó en la presentación oficial del tema.

Compuesta por Luna, Allnightproducer, Vanity Vercetti y Digital Geass, Voy a morir tiene una gran energía. "A mí me ha ayudado mucho. Es una canción en la que me he apoyado en mi intimidad desde que la empecé a componer hasta ahora”, confesó Ki. Con ella pretende lanzar el mensaje de que se puede estar mal y, aun así, levantarse: “La tristeza somos todos. Es una canción que marca un antes y un después”.

Días antes de anunciar su retirada oficial del Benidorm Fest, Luna reconocía que, aunque sería "una fantasía" ganar, no está pensando en eso: “Yo ya siento que he ganado por estar aquí, con esta oportunidad de poder hacer un show así".

La presencia de la muerte en sus temas

La muerte es un tema recurrente en la música de Luna Ki, ella lo explica refiriéndose a su historia personal.

“Yo he crecido pensando que quería morirme, con problemas de autolesiones, que ya no tengo, con ingresos, y con el suicidio. Pensaba que la raíz de todo eso era que no quería vivir. Y ahora creo que la raíz es que sí que quería vivir, pero tenía mucho miedo a no vivir plenamente o morir”, confesó Luna en El Mundo. También añadió que cuando más sufrió fue en la adolescencia, y de hecho, en 2015, con 16 años, trató de quitarse la vida.

“Una de mis canciones favoritas es Buenos días y hay una frase que sale de una libreta mía de 2015, que es un año en el que yo estaba intentando quitarme la vida, y ahora está en mis canciones, la canta la gente y ha ayudado a muchos a salir adelante, sin maquillarse, sin modificarse, aceptándose a sí mismos”, desveló en sa entrevista.

Una persona no binaria y queer

Luna Ki se identifica como una persona no binaria y queer: “Es una etiqueta que da visibilidad a la diversidad. Pienso que el género no debería existir. El mundo está hecho para heterosexuales y personas binarias y eso no es todo lo que hay. De hecho, hay mucho más y estamos empezando a gritar. Entonces yo soy queer, soy gay, soy lesbian, soy trans, soy no binario y no me siento identificado con ningún género ni con ninguna de las normas”, reivindicó en El Mundo.

“He crecido siendo vista y tratada por la sociedad como una mujer. Me he cansado de los comentarios por la calle, de tener que avisar a mis amigas, de tener cuidado con lo que me pongo... Han sido muchos años siendo leída como una mujer y sufriendo por la calle malas experiencias”.