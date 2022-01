Luna Ki, candidata al Benidorm Fest con 'Voy a morir': "Con 19 años pensaba que no iba a ser muy social"

Luna Ki ya está lista para acudir al Benidorm Fest, el festival organizado para buscar al representante de España en Eurovisión 2022. Es una de las 14 artistas que compiten en esta cita, a la que se presenta con su tema Voy a morir, un canción de la que ha hablado este lunes en yu, No te pierdas nada.

"He seleccionado este tema porque es un tema de mi álbum que ya se está acercando", dice sobre la canción que empezó a componer hace dos años. "Nunca doy por terminada una canción. He llegado a cambiar másters ya estando fuera", ha contado sobre este tema del que podría decirse es una continuación de Septiembre. "Mis canciones y universos siempre hacen referencia entre ellos".

Ya no voy al cole y he quemado un coche, canta Luna Ki en este tema que habla sobre su madurez, pero no es autobiográfico. "Quiero aclarar que lo de quemar un coche es ficción, pero lo de ya no voy al cole sí puede ser", dice Luna Ki, que dejó la Universidad en su primer año. Se dio cuenta que quería centrarse en la música y fue a por todas.

El objetivo de Luna Ki

En esto de ir a por todas entra en juego Eurovisión. Decidió presentarse al Benidorm Fest a última hora cuando se lo sugirió un compañero del equipo y nunca creyó que sería seleccionada. Se presentaron alrededor de 900 candidatos.

"Pensé que podía darme mucha visibilidad y presenté uno de mis temas más universales que representa un poco el momento actual, por muchas cosas, porque estamos todos en depresión, por la Covid...", asegura al hablar de este trabajo.

Su objetivo no es ganar el Benidorm Fest, confiesa. "Mi primera expectativa no es ganar porque no me lo quiero meter en la cabeza, tengo muchas cosas en la cabeza para este año. Si fuese a Eurovisión, sería una cosa más en la que poner la cabeza. Es ir y pasarlo bien y, en caso de que vaya otro de mis compañeros, es verlo desde casa y animarlo", asegura la joven que nunca fue una gran seguidora del certamen.

Si llega el momento y sale ganadora del Benidorm Fest, Luna Ki ya sabe cómo será su look eurovisivo. La artista, a la que siempre ha gustado vestir diferente, no sólo lo sabe sino que está dando pistas de cómo vestirá. "Me expreso mucho con la moda, porque me encanta", asegura.

Y si no es ella, también tiene claro quién querría que fuese a Eurovisión para representar a España: "Me gustaría que lo ganase una mujer o una persona queer. La que más represente a España y que elijamos entre todos".

"Sabía que acabaría callando la boca a mis padres"

Lo que ya ha conseguido es cumplir su objetivo de dedicarse a la música y demostrar que los esfuerzos han merecido la pena.

"Con 19 años pensaba que no iba a ser muy social, que no iba a tener muchos amigos en la vida pero desde que he podido desarrollar mi proyecto y expresar bien quién soy, ha sido como un imán de gente guay", dice la artista, que conoció a esa gente guay con 20-22 años y que ahora recoge los frutos de un trabajo que empezó de adolescente.

"No premedité ser artista, pero sí que es verdad que todo el contenido que llevo haciendo desde que soy adolescente es como apuntando a vivir de ello. Desde peque sabía que si seguí haciendo, habría un momento en que le acabaría callando la boca a mis padres", dice Luna Ki, que se ha esforzado siempre en ser diferente y de ahí su llamativa estética.

Llamativo también será la portada de su nuevo disco para la que ha contado con la colaboración de un importante artista, aunque no ha revelado quién.

'Voy a morir', la canción de Luna Ki para Eurovisión 2022