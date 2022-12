Salvador Sobral, sobre su trasplante: "Siento que mi corazón no está conectado del todo a mis emociones, como cuando voy a hacer el amor"

Salvador Sobral, quién fue el ganador de Eurovisión en 2017, ha hablado sobre la cardiopatía que padece durante una entrevista para La Mararó de TV3, que este año trata el tema de las enfermedades cardiovasculares.

En 2012, a Salvador le detectaron que tenía el ventrículo derecho dilatado. "Es una enfermedad con la que puedes vivir si tu situación n ose complica, pero mi situación se complicó y empezó a afectar al ventrículo izquierdo, que es el más vital. Me dijeron que tenía que pararlo todo y vivir en el hospital".

El cantante explica que su médico le dijo que necesitaba un trasplante de corazón. Una vez hecho, pasaría de tener una enfermedad fatal a una enfermedad crónica, ya que es más fácil desarrollar otras enfermedades o infectarse de virus y bacterias.

Salvador continuaba en la lista de espera para recibir su trasplante en 2017, cuando estaba preparando su candidatura para representar a Portugal en Eurovisión, por lo que tuvo que hacer una excepción para viajar a Ucrania, donde se celebraba el certamen ese año: "Cuando estás en esta situación no puedes irte de tu país, porque el corazón puede llegar en cualquier momento".

Finalmente, el ansiado corazón llegó en diciembre de ese mismo año. "Un trasplante es muy delicado y es el último recurso, pero para mí ha sido increíble. Antes no podía ni subir unas escaleras, ni lavarme los dientes ni cortar el pan. Me cansaba por todo y solo tenía 27 años".

Sobral está enormemente agradecido a su trasplante, pero asegura que todavía siente que su nuevo corazón no está conectado por completo a su sistema nervioso.

"Es muy curioso porque, con este corazón, todavía me cuesta sentir cuando estoy nervioso o vivo una situación que hace que el corazón se me acelere, como cuando estoy a punto de hacer el amor. Mi corazón todavía no está conectado del todo con mi sistema nervioso y siempre late normal", confiesa el artista.