Selena Gomez reconoce que las críticas sobre su peso le afectaron mucho

Selena Gomez siempre ha reivindicado el movimiento 'body positive', es decir, defender que todos los cuerpos son igual de válidos. Durante muchos años, la cantante ha experimentado subidas y bajadas de peso debido a la medicación que tomaba, lo que ha supuesto que recibiera duras críticas en sus publicaciones.

Desde el primer momento, dejó claro que estos comentarios no le afectaban, sin embargo, durante uno de los episodios del documental Dear..., la artista ha querido sincerarse y ha explicado que sí le molestaron mucho. De hecho, ha aclarado que "mintió" y esto le provocó "llorar" en varias ocasiones.

"Mentí. Me conectaba y publicaba una foto y decía: 'No importa. No acepto lo que dices'", ha recalcado la intérprete de Wolves. Mientras ella en redes sociales defendía que no podrían hundirla, lo cierto es que se metía en su habitación "llorando porque nadie merece escuchar esos cosas".

Aunque había un motivo por el que hubo ocultado esta información: "No quería que molestara a otras personas que están pasando por lo mismo. Que los avergüencen por su aspecto, lo que son y a quienes aman, creo que es tan injusto. No creo que nadie lo merezca".

Con esta confesión, Selena Gomez ha dejado claro que durante muchos años tuvo que mentir sobre las críticas a su peso para no hacer sentir mal a nadie, aunque ya no quiere callarse más.