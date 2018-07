Swedish House Mafia lanzará un documental de despedida

SOBRE SU 'ONE LAST TOUR'

Corta pero intensa ha sido la trayectoria de Swedish House Mafia. La formación compuesta por los DJ's suecos Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso anunciaron su separación tras cuatro años de ajetreada actividad que los ha llevado a dar la vuelta al mundo.

Creadores de grandes éxitos como Save the world tonight o Don't you worry child, el trío de suecos decidieron poner punto y final a su carrera como Swedish House Mafia el pasado mes de marzo con una increible actuación en el Ultra Music Festival de Miami el pasado mes de marzo.

Pero aún no nos despedimos de ellos, ya que han anunciado el lanzamiento de un documental sobre su One Last Tour donde podremos ver cómo ha sido su última gira y en el que, según el tráiler, podremos entrever el por qué de su separación.

Mientras se combinan imágenes de los macrofestivales donde han pinchado, también nos muestran imágenes junto a sus familias y podemos escuchar a Steve Angello decir "No me veo siendo deejay a los 40 años'.

A continuación te dejamos con un avance del documental: