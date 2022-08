Tamara Falcó desvela el problema de salud por el que pasará por quirófano

La marquesa de Griñón ha tenido que hacer un alto en sus vacaciones para charlar con la revista Hola y aclarar cómo se encuentra después de que surgiesen multitud de rumores sobre los problemas con su hombro.

Su madre, Isabel Preysler, respondía que su hija se encontraba "fenomenal" cuando los equipos de prensa le preguntaron a su salida del concierto de Anna Netrebko en Madrid cómo se encontraba Tamara tras la operación. Aunque Preysler respondió como si ya se hubiese operado, lo cierto es que su hija todavía no ha pasado por quirófano.

Ante las informaciones contradictorias, Falcó ha salido al paso y desmiente que haya sido operada a la revista Hola, donde ha concretado un poco en qué consisten sus problemas en el hombro.

"Soy hiperlaxa y se ha dañado. Me lo han detectado ahora, pero es algo típico", contaba la marquesa de Griñón, cuyo propio documental de Netflix se estrena este mismo jueves.

La empresaria no aclara si se trata del hueso, el músculo o la articulación. "No sé, no me acuerdo bien del nombre médico, pero creo que es el manguito retador", dice antes de afirmar que sufre molestias pero no de demasiada consideración, por lo que no le urge someterse a la cirugía que le pondría solución. No tiene fecha para pasar por quirófano pero debe hacerlo.

"Me molesta el hombro pero tampoco tanto. Solo con algunos gestos. Por ejemplo, no puedo sacar al tenis. Por eso no me he operado ni es urgente. Tendré que ir a un fisioterapeuta", contó Falcó.

Este jueves se estrena en Netflix el documental La Marquesa, donde veremos a Tamara desempeñarse en diferentes facetas, además de que permitirá conocer más de cerca a su pareja, Íñigo Onieva, o su patromonio.