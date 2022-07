Tamara Falcó revela sus planes de boda, maternidad y nuevos proyectos

Tamara Falcó está viviendo su mejor vida: enamoradísima de su chico Íñigo Oneiva, sacando adelante el proyecto de su nuevo restaurante y a punto de estrenar su propio documental Tamara Falcó: La Marquesa en Netflix.

A raíz de este último hecho, la marquesa lleva una ajetreada agenda de entrevistas, donde ha revelado algunos detalles sobre sus planes actuales de boda, maternidad y nuevos proyectos.

La maternidad, fuera de sus planes

En una entrevista para la revista Hola, Falcó ha confesado que actualmente ser madre no está entre sus planes: "La maternidad como tal no ha sido mi prioridad en mi vida, hasta ahora no lo es", ha respondido tajante.

"Una mujer tiene unos ciertos años para quedarse embarazada, y es algo de lo que soy consciente, pero no es algo que a mi personalmente haya sido mi prioridad absoluta", explicaba la marquesa sobre su decisión de no ser madre hasta el momento, un tema que ha hablado con muchas de sus amigas.

Su boda ideal

Algo que también interesa mucho a los seguidores de Tamara es si se dará pronto el 'sí quiero' con su pareja Íñigo Oneiva, con el que lleva dos años de relación, y es que la marquesa ha recibido unos cuantos de ramos de novia que han dejado a muchos con la duda.

Pese a que por el momento no suenan campanas de boda, ella siempre ha tenido muy claro donde le gustaría celebrar el enlace: "Hice mi primera comunión y me bauticé en Casa de Vacas, entonces yo me había imaginado casarme en Casa de Vacas" explicaba, pero cuando heredó de su padre El Rincón cambió la cosa: "Pensé 'este ahora es mi palacio, pues me voy a casar en mi palacio'".

La heredera ha recalcado que también lo haría por no pedirle la casa a su hermano. "Me caso en la mía que no le tengo que pedir permiso", ha señalado entre risas. Po lo que parece la marquesa celebraría su enlace en El Rincón, no solo porque sea su palacio, sino porque, en sus palabras: "Siempre se celebra en el sitio de la novia, ¿no?"

Sus proyectos culinarios

Tras su paso por los fogones de MasterChef Celebrity y coronarse como ganadora de la edición, la marquesa tuvo claro que su vocación era la cocina y quería dedicarse a ella. Actualmente está sacando adelante un proyecto de abrir un restaurante en El Rincón, proyecto con el que su madre no parece estar muy de acuerdo y prefiere que lo haga en Jorge Juan.

Pero la decisión de Tamara parece firme y ha hecho saber por qué le parece el enclave perfecto para su restaurante: "No hay ningún espacio como el rincón, es una experiencia única. Cualquier persona que sepa apreciar la belleza lo sabe en cuanto lo pisa, no hay otro espacio igual".