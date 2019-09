Taylor Swift y Harry Styles, romántico paseo en Central Park

¡Confirmado! ¡Taylor Swift y Harry Styles están juntos! Así lo demuestran estas imágenes en las que podemos ver a la parejita disfrutando de un romántico paseo por el parque neoyorkino de Central Park y en el que, además, pudieron hacer sus primeros pinitos como ‘papás’, gracias al bebé de unos amigos del que no se separaron ni un solo segundo.

Ahora sí que sí podemos decir a viva voz que Taylor Swift y Harry Styles son la pareja de moda. Y es que hemos pillado a los dos tortolitos dando un romántico paseo por Central Park, disfrutando de un día de lo más amoroso.

Pero entre tanta tarde de pasión, amor y felicidad, Styles y Swift también disfrutaron de la compañía de unos amigos y su adorable bebé, con el que la cantante se deshizo en carantoñas y mimos, ejerciendo de la mejor mamá que se puede tener.

Una imágenes muy esperadas que confirman los rumores que saltaron hace tan solo una semana por boca de Mario Lopez, cuando reveló haber visto de la mano a Harry y Taylor en los camerinos del programa ‘X Factor’.

Eso sí, las malas lenguas no han tardado en saltar y aseguran que este romance no es solo una estrategia de la reina del country para poner celoso a su ex, Conor Kennedy, y que éste “mueva ficha”, retomando así una historia que fue de lo más fugaz y en la que hasta los familiares del chico se opusieron a que fuera adelante.

Así que de momento tendremos que esperar para comprobar si lo de Harry y Taylor va para largo o si por el contrario lo suyo se queda en un ‘rollito de invierno’…