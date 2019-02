El ‘zasca’ de Pablo Alborán a un tuitero que lo acusa de no cantar en directo

EN EL HORMIGUERO 3.0

Pablo Alborán no se ha podido callar frente al tuit de un usuario en el que aseguraba que ni él, ni David Bustamante ni Manu Carrasco habían cantado en directo en su paso por El Hormiguero. El malagueño no solo ha querido defender a sus compañeros y a él mismo, si no que también lo ha hecho con el equipo técnico del programa.