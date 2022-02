El zasca de Tanxugueiras tras conocer las calificaciones del jurado: "Gusta más un videoclip"

La victoria de Chanel en el Benidorm Fest se ha convertido en el centro de la polémica durante la última semana. La cantante catalana se convirtió en la representante de España en Eurovisión 2022 con su SloMo gracias al voto del jurado, que le otorgó la máxima puntuación, mientras que hundió a las favoritas del público, el grupo gallego Tanxugueiras.

Todo ocurrió el pasado sábado 29 de enero, causando un revuelo mediático que ha generado un debate constante en las redes sociales, donde muchos han atacado al jurado y a TVE por el sistema "injusto" de votación, acusándolos de "tongo" orquestrado.

Les superó el videoclip de Gonzalo Hermida

El desglose de los votos del jurado en el Benidorm Fest no ha hecho más que agravar la situación con las votaciones del jurado. De hecho, destaca que, entre los datos que se han hecho públicos, un miembro del jurado votara más alto a Gonzalo Hermida, que no pudo actuar por Covid –solo pudimos ver el videoclip oficial de Quién lo diría–, que a Tanxugueiras. Este miembro del jurado otorgó a Tanxugueiras la mínima puntuación posible: 2 puntos.

A pesar de esto, las protagonistas de la polémica han tirado balones fuera durante esta semana y han demostrado el buen rollo que generó su estancia en el festival, tras el cual el resto de participantes se han volcado para apoyar a Chanel. La cantante ha recibido una gran cantidad de acoso en redes sociales tras su victoria, algo que le ha obligado a cerrar su cuenta de Twitter indefinidamente tras este agridulce éxito.

"TikTok no lo abro desde el viernes porque me da pánico, pero he de decir que el 80% de los mensajes que recibo en Instagram son de amor", confesaba a Eva Soriano e Iggy Rubín este martes en su visita a Cuerpos especiales, el morning de Europa FM.

El zasca de Tanxugueiras al jurado del Benidorm Fest

Sin embargo, casi una semana después de la final del Festival de Benidorm, parece que los ánimos aún no se han calmado y las últimas en reanimar la polémica han sido Tanxugueiras, con un zasca para el jurado del certamen después de que se publicaran las puntuaciones otorgadas por los jueces.

Así ha ocurrido durante la entrevista de Chanel en el programa Las Claves del siglo XXI, donde la cantante charló con el periodista Javier Ruiz sobre su recién estrenada victoria y la polémica que había suscitado en los últimos días. En este espacio, también participaron las Tanxugueiras, que dejaron una reflexión sobre el voto del jurado que no ha pasado desapercibida para los eurofans más cabreados

El trío de artistas realizó una retransmisión en directo desde la TVGAL, la televisión autonómica gallega, donde hablaron de sus impresiones sobre el festival con los protagonistas que se encontraban en Madrid. Después de charlar con Chanel y el presentador, una de las integrantes del grupo se lanzó a realizar unas declaraciones que han sido muy aplaudidas en redes.

"Javier, quería decir una última cosa. En verdad nosotras entramos en vídeo, bueno en directo desde aquí, porque sabemos que gusta más un videoclip que una puesta en escena en directo. Así que dijimos '¡Vamos a hacerlo!'", bromeaba una de ellas, haciendo referencia a la votación del jurado que colocó el videoclip de Gonzalo Hermida por delante de su actuación en el Benidorm Fest.

"Aunque nos gusta el directo hemos decidido hacer esto en vídeo", añadían, sin olvidarse de su compañero de certamen, al que mandaron un cariñoso saludo. "Un beso a Gonzalo Hermida, que lo queremos con locura".