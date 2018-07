Laura Pausini estrena Bienvenido, el primer single de su próximo disco Inédito

Por fin se ha desvelado el nombre del próximo disco de estudio de Laura Pausini: Inédito. Catorce nuevas canciones son el resultado de dos intensos años de trabajo de la artista italiana más apreciada en el extranjero, ya ganadora de cuatro Grammy. El nuevo sencillo Bienvenido, tiene la firma de Laura Pausini en las letras, escritas con la colaboración de Niccolò Agliardi y también en la música, compuesta con Paolo Carta, que ha trabajado con ella incluso en la produción de la canción.

El tema, que da la bienvenida a las cosas más veraces, a las personas más auténticas y a la libertad de ser unos mismo, adelanta un álbum realizado con gran dedicación, muy querido por la artista, que vuelve al escenario después dos años de ausencia. Hoy se desvela asimismo la portada del disco, realizada en Los Ángeles por uno del los maestros de la fotografia, Mark Liddell, que se ha ocupado anteriormente también de la imagen de artistas del nivel de Nicole Kidman, Cameron Diaz y Janet Jackson entre otras.

Sigue también la venta anticipada de los 11 conciertos que marcan el regreso de Laura a la música en vivo. La primera fecha será el 22 de diciembre al Forum de Milán, mismo día y mismo lugar en donde dos años atrás se despidió de su público. La artista será protagonista en los escenarios más celebres del mundo, entre ellos el Palacio Deportes en Madrid el 20 de abril o al día siguiente en el Palau St Jordi en Barcelona.

Escucha Bienvenido de Laura Pausini:

TRACKLIST

1. Bienvenido

2. Jamás Abandoné

3. Bastaba

4. Las Cosas Que No Me Espero

5. Hace Tiempo

6. Me Quedo

7. Cada Uno Juega Su Partida

8. Inédito (Lo Exacto Opuesto De Ti)

9. Como Vives Tú Sin Mi

10. A Simple Vista

11. Quién Lo Sabrá

12. Así Celeste

13. Lo Que Tú Me Das

14. Te Digo Adiós