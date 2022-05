14 canciones que no ganaron Eurovisión pero arrasaron en las listas

Solo uno de los 25 países que llegue a la final de Eurovisión del 14 de mayo en Turín se llevará el micrófono de cristal, pero su éxito en el festival organizado por la Unión Europea de Radiodifusión no le garantiza el éxito entre el público. No siempre la canción que obtiene el primer puesto es la que más se escucha en las radios.

Suena a premio de consolación por si Chanel y SloMo no consiguen el ansiado primer puesto, pero lo cierto es que es una realidad muy habitual de la que hay una buena lita de ejemplos.

Estas canciones no ganaron Eurovisión pero arrasaron las listas españolas:

'Nel blu dipinto di blu (Volare)' - Domenico Modugno (Italia, 1958)

Nel blu dipinto di blu, conocida popularmente como Volare, es la canción del cantante Domenico Modugno, con la que que Italia consiguió un tercer puesto en el Festival de Eurovisión de 1958.

En 2005 los espectadores europeos del programa especial 50 Aniversario del festival reconocieron el tema de Modugno como la segunda canción más popular en la historia del festival, solo por detrás del Waterloo de ABBA. Además, ha sido traducida a varios idiomas y versionada por artistas de la talla de Frank Sinatra, Paul McCartney y Luciano Pavarotti, entre otros muchos.

'L'amour est bleu' - Vicky Leandros (Luxemburgo, 1967)

L'amour est bleu es una canción interpretada en francés por Vicky Leandros, representante de Luxemburgo en Eurovisión 1967. Desde entonces, el tema ha sido grabado por numerosos artistas, lo que le ha otorgado una mayor popularidad.

En español la ha cantado el argentino Elio Roca bajo con el título El amor es azul.

'Congratulations' - Cliff Richard (Reino Unido, 1968)

En 1968 Reino Unido tuvo como representante de Eurovisión a Cliff Richard, quien interpretó Congratulations, una canción que se convirtió en la más exitosa de la edición llegando a vender más singles que La, La, La de Massiel, tema ganador de esa edición.

El propio Cliff Richard interpretó la canción en español con el título Congratulations, ¡qué buena suerte!

'¿Parlez-vous français?' - Baccara (Luxemburgo, 1978)

La canción ¿Parlez-vous français? fue la canción que interpretó Luxemburgo el Festival de Eurovisión de 1978 celebrado en París. A pesar de su moderado éxito en el concurso —obtuvo el séptimo puesto—, el tema demostró ser una de las entradas más vendidas del año, convirtiéndose en una de las canciones más sonadas en las discotecas para público senior.

'You Are The Only One' - Sergey Lazarev (Rusia, 2016)

Rusia quedó en 18ª posición en 2016 con la canción You Are The Only One, de la que los fans del festival aseguran es una de las mejores canciones que han pasado por el concurso desde que Azerbaiyán ganó en 2012 con Euphoria.

'Fuego' - Eleni Foureira (Chipre, 2018)

La griega, chipriota y albanesa Eleni Foureira consiguió la mejor posición de la historia de Chipre en Eurovisión. Fue en 2018 quedando en segundo lugar. La cantante, que siempre ha declarado su amor por España, consiguió hacer de su Fuego un hit en nuestro país.

'Soldi' - Mahmood (Italia, 2019)

Mahmood representó a Italia con la canción Soldi en Eurovisión 2019 y demostró que ganar el festival no garantiza el éxito, ya que él, quedando segundo, triunfó en el mercado español colocándose en las primeras posiciones de las plataformas de streaming y alcanzando las más de 110 millones de reproducciones.

Las canciones de España en Eurovisión más populares

Del mismo modo que hay canciones de otros países que han triunfando en España pese a no ser número 1 en Eurovisión, hay canciones que España llevó al festival y que, sin lograr el éxito en el certamen, se han convertido en éxitos atemporales.

Seguro que más de uno se sorprenderá al descubrir que antes de sonar en discotecas y fiestas, lo hicieron en el concurso.

'Estando contigo' - Conchita (1961)

Estando contigo es la canción con la que la cantante española Conchita Bautista representó a España en el Festival de Eurovisión de 1961 en Cannes. A día de hoy, este tema sigue siendo muy recordado y cantado.

'En un mundo nuevo' - Karina (1971)

La canción En un mundo nuevo de la cantante española Karina fue la canción de España en Eurovisión en 1971. El tema logró 116 puntos quedando de segundo, pero su éxito no fue ese. Karina arrasó a nivel internacional y grabó el tema en inglés (Tomorrow I'm Coming Your Way), francés (Un monde plus grand et plus beau), alemán (Wir glauben an morgen) e italiano (Un mondo nuovo).

'Eres tú' - Mocedades (1973)

La canción escogida para representar a España en 1973, Eres tú, alcanzó el segundo puesto con 125 puntos. Fue tal la popularidad que alcanzó el grupo Mocedades, que los artistas versionar su tema en diferentes idiomas, produciendo alrededor de unas 70 versiones.

'Canta y sé feliz' - Peret (1974)

Canta y sé feliz es una rumba catalana con la que su autor e intérprete Peret representó a España en Eurovisión 1974. Al mismo tiempo, fue una de las canciones del verano de ese año y ha sido interpretada por artistas como El Arrebato, María del Monte o el actor Roger Berruezo.

'Bandido' - Azúcar Moreno (1990)

La canción Bandido, perteneciente al cuarto álbum de estudio del dúo español Azúcar Moreno, compuesto por las hermanas Toñi y Encarna Salazar, fue elegida para representar a España en el Festival de 1990, celebrado en Zagreb, Yugoslavia. A pesar de que la actuación de las artistas estuvo repleta de contratiempos, lograron el quinto puesto y lo que es mejor, la canción caló en el público español que no dejó de cantar: “Tus ojos bandido robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón”.

'Bailar pegados' - Sergio Dalma (1991)

El cantante catalán Sergio Dalma representó a España en Eurovisión 1991 con la canción Bailar Pegados, que le dio un cuarto puesto. Su paso por el festival supuso el inicio de una carrera musical repleta de éxitos.

'Quédate Conmigo' - Pastora Soler (2012)

Quédate conmigo colocó a España y a Pastora Soler en 10ª posición en 2012. El tema de la andaluza fue elegido como la mejor canción de España en Eurovisión durante la década de los 2010, tal como recoge la web de la televisión pública.