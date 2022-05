A pocas horas para la gran final de Eurovisión 2022, que se celebra este sábado 14 de mayo en la ciudad italiana de Turín, Chanel se mantiene entre las grandes favoritas.

Las casas de apuestas sitúan a la representante de España en las posiciones más altas de la tabla y, si no hay sorpresas de última hora, podremos conseguir un resultado que no obtenemos desde 1990, el año de Azúcar Moreno y Amante bandido.

¿En qué posición quedaría Chanel en la final de Eurovisión?

La web Eurovision World que asigna un porcentaje de probabilidad de victoria basado en el promedio de los principales pronósticos, sitúa a Chanel en la quinta posición de los 25 países que participan en la 66ª edición del certamen.

Si las apuestas no fallan, la representante española conseguiría el mejor resultado para nuestro país desde 1995, año en el que Anabel Conde interpretó Vuelve conmigo.

Según estos pronósticos, la ganadora del Benidorm Fest tiene el 4% de probabilidades de hacerse con el micrófono de cristal. Sin embargo, como dicen los eurofans, esto es Eurovisión y todo puede pasar.

¿Quién ganará Eurovisión?

De acuerdo con las casas de apuestas más importantes, el ganador del Festival de Eurovisión 2022 sería el grupo ucraniano Kalush Orchestra con su tema Stefania. A este le seguiría el candidato de Reino Unido Sam Ryder, y, a continuación, la sueca Cornelia Jakobs, con su canción Hold Me Closer.

La aspirante española Chanel y su SloMo estarían por detrás del país anfitrión, Italia, quien interpreta el tema Brividi.

Así quedaría la clasificación de Eurovisión, según las apuestas

Este sería el resultado de Eurovisión, en caso de cumplirse los pronósticos de las principales casas de apuestas:

1. Ucrania | Stefania, de Kalush Orchestra

2. Reino Unido | Space Man, Sam Ryder

3. Suecia | Hold Me Closer, Cornelia Jakobs

4. Italia | Brividi, Mahmood y Blanco

5. España | SloMo, Chanel

6. Polonia | River, Ochman

7. Grecia | Die Together, Amanda Tenfjord

8. Serbia | In Corpore Sano, Konstrakta

9. Noruega | Give That Wolf a Banana, Subwoolfer

10. Países Bajos | De Diepte, S10

11. Moldavia | Trenuleţul, Zdob şi Zdub & Advahov Brothers

12. República Checa | Lights off, We Are Domi

13. Australia | Not the Same, Sheldon Riley

14. Finlandia | Jezebel, The Rasmus

15. Estonia | Hope, Stefan

16. Francia | Fulenn, Alvan y Ahez

17. Portugal | Saudade, saudade, Maro

18. Armenia | Snap, Rosa Linn

19. Islandia | Með hækkandi sól, Systur

20. Suiza | Boys Do Cry, Marius Bear

21. Azerbaiyán | Fade To Black, Nadir Rustamli

22. Bélgica | Miss You, Jérémie Makiese

23. Lituania | Sentimentai, Monika Liu

24. Alemania | Rockstars, Malik Harris

25. Rumanía | Llámame, WRS