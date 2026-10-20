17 datos de Duran Duran que te gustará conocer antes de su concierto del 6 de noviembre en Madrid

Coincide la crítica al afirmar que Duran Duran lideró la Segunda Invasión Británica en la música —la primera fueron The Beatles, The Rolling Stones, The Who y The Kinks, y la tercera Blur, Oasis y Suede—. Eran los años 80 y el grupo original de Birmingham conquistó las listas de todo el mundo y participó activamente redefiniendo la industria con la aparición de la MTV.

Fueron un fenómeno musical, pero también un fenómeno de fans, pues a lo novedoso de su música, como máximos exponentes del estilo new romantic, se sumó lo seductor de su estética, andrógina y glamurosa.

50 años, 16 discos y 100 millones de copias vendidas después, el quinteto británico, el original, sigue en activo, componiendo nuevos temas y versionando sus grandes éxitos. Y también saliendo de gira y el viernes 6 de noviembre aterriza en Madrid para dar el único concierto en España de la gira Free To Love Tour con Europa FM como radio oficial.

Si no los conoces, ya estás tardando en ponerte a escucharlos. Y si los conoces, pero quiero saber más, aquí te damos 17 datos más antes de que sus bajos, guitarras, teclados y batería empiecen a sonar en el Movistar Arena.

1. El origen de la banda hay que buscarlo en 1978 cuando John Taylor, el bajista, y Nick Rhodes, el teclista, compañeros de colegio en Birmingham (Reino Unido), comenzaron a trabajar en un proyecto musical inspirado en el grupo de rock Sex Pistols y en el icónico David Bowie.

2. Tomaron el nombre prestado de un personaje de la película Barbarella, protagonizada por Jane Fonda. Se trata del villano doctor Durand Durand, un científico malvado que inventa el rayo de la muerte con el objetivo de destruir la Tierra.

3. En sus inicios, la formación estaba integrada por Simon Le Bon (voz), Nick Rhodes (teclista), John Taylor, Roger Taylor (batería) y Andy Taylor, el guitarrista. Y por cierto, ninguno de los componentes con el apellido Taylor eran familia. Solo fue una coincidencia.

4. Duran Duran es uno de los máximos exponentes —junto a Spandau Ballet y Culture Club— del movimiento musical new romantic, que surgió en Reino Unido en la década de los 80 y se caracteriza por sonidos electrónicos, ritmos pop y entonaciones dramáticas.

5. Abanderaron una sofisticada estética de impecables trajes y peinados muy elaborados de cortes asimétricos, largos flequillos, cardados y mucha laca.

6. Han sido vestidos por importantes diseñadores de moda, como Jane Kahn y Patti Bell, pioneras del New Romantic y responsables de sus primeros estilismos. Después lucieron diseños de Vivienne Westwood, Stephen Sprouse o Giorgio Armani, y más recientemente de Balmain y Alexander McQueen.

7. Fueron los inventores del videoclip como hoy lo conocemos, como producciones casi cinematográficas. Lo de las canciones Girls On Film, con mujeres haciendo topless; Hungry Like the Wolf, grabado en Sri Lanka; Rio, grabado en la isla caribeña de Antigua, o The Wild Boys, con estética a lo Mad Max y un derroche de efectos especiales, los convirtieron en los preferidos de la MTV, la cadena que revolucionó el formato en los años 80.

8. Duran Duran firma la única canción de James Bond que llegó al número uno en EEUU. Se trata de A View to a Kill, el tema principal de Panorama para matar, la película número 14 de la saga estrenada en 1985.

9. En 1985 la banda se dividió y comenzaron nuevos proyectos por separado, aunque nunca se separaron oficialmente. Simon Le Bon, Nick Rhode y Roger Taylor formaron Arcadia. John Taylor y Andy Taylor montaron el grupo The Power Station.

10. En 1992 lanzaron la canción Ordinary World, que supuso el despertar del grupo tras años alejados de los grandes éxitos. Su letra recoge el duelo del cantante tras el fallecimiento de un amigo de la infancia por sobredosis.

11. Esta canción es la más reproducida de la banda en las plataformas. Le siguen Hungry Like the Wolf, lanzada en 1982; Come Undone, publicada en 1993; y Save a Prayer, de 1982.

12. Con Luciano Pavarotti firmaron una de sus colaboraciones más memorables. Cantaron juntos Ordinary World durante el concierto benéfico Pavarotti & Friends en Módena, celebrado en 1995.

13. Simon Le Bon fue uno de los grandes sex symbols de la música de los años 80. Cuando empezó a salir con la modelo Yasmin Parvaneh, Yasmin Le Bon, se convirtieron en una de las parejas más icónicas. Llevan más de 40 años casados.

14. Otro interesante romance de la banda lo protagonizó el batería Sterling Campbell -—formó parte del grupo entre 1989 y 1991— con la cantante española Marta Sánchez, a la que luego compuso algunos temas.

15. En noviembre de 2022, la banda ingresó en el Rock & Roll Hall of Fame, lo que significa el reconocimiento oficial a su enorme influencia y aportación a la música y la cultura popular. Ese mismo año también recibieron este reconocimiento Dolly Parton, Eminem o Lionel Richie.

16. Casi 50 años después de su creación, Duran Duran mantiene en su banda a todos sus componentes. La única excepción es Andy Taylor, alejado de los directos del grupo desde que en 2018 le fue detectado un cáncer de próstata metastásico.

17. El 1 de septiembre anunciaron un único concierto en España dentro de la gira Free To Love. Será el 6 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid, ciudad a la que vuelve después de 20 años. Sus últimos conciertos en España se remontan a 2022 en el Festival Cruïlla Barcelona y a 2015, en el Sónar de Barcelona.