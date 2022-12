Agoney se defiende de las críticas sobre su puesta en escena en el Benidorm Fest: "Hablamos el 10 de octubre"

El pasado lunes 19 de diciembre se dieron a conocer todas las canciones que competirán en el Benidorm Fest para conseguir ser la que represente a España en Eurovisión en 2023.

Una de las favoritas es Quiero arder, la propuesta de Agoney. Desde que se supo que el artista canario se presentaba como candidato, se convirtió en uno de los aspirantes favoritos, pero como siempre ocurre en estos casos, el éxito conlleva también tener detractores.

El artista de 27 años ha recibido algunas críticas por sus declaraciones durante una entrevista con RTVE con Inés Hernand y Fede Arias en la que hablaba de su todavía desconocida puesta en escena. "Te tiene que cobrar un montón ese señor", le dijo Arias, refiriéndose a su coreógrafo.

"Ah, bueno, lo paga Universal", respondió Agoney refiriéndose a su discográfica. Esto generó un buen número de críticas en redes sociales de usuarios que consideraban que Agoney disfrutaba del privilegio de tener una multinacional como es Universal detrás.

Viendo el revuelo provocado, horas más tarde de la publicación de la entrevista, Agoney desmintió que su discográfica pagase a su coreógrafo: "Universal no paga mi puesta en escena del Benidorm Fest. He contratado un escenógrafo, al igual que he contratado un coreógrafo".

Además, el cantante aprovechó para lanzar un sutil mensaje contra el acoso en redes sociales: "Del resto ya hablaremos el 10 de octubre". Por si algunos no sabían qué significaba este mensaje, Agoney ha añadido información sobre esta fecha, que corresponde al Día Mundial de la Salud Mental.