Agoney revela que tenía una canción "más comercial" para el Benidorm Fest pero arriesgó con 'Quiero Arder'

Ya están disponibles las 18 canciones que competirán este año en el Benidorm Fest. La preselección eurovisiva ya tiene casi todo preparado para que de comienzo un festival que el año pasado proclamó ganadora a Chanel, que más tarde consiguió el tercer puesto con SloMo en Eurovisión.

Agoney es uno de los candidatos de esta nueva edición y su propuesta es Quiero Arder, un tema compuesto por él mismo para el que en la puesta en escena contará con la ayuda de su novio y coreógrafo Marc Montojo.

Este lunes RTVE llevaba a cabo la rueda de prensa oficial par presentar todos los temas junto a sus candidatos, que han revelado algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre la creación y composición de las candidaturas.

"Quiero arder porque me han mandado muchas veces al infierno y yo ya me quedo ahí", dijo bromeando cuando Maria Eizaguirre, directora de comunicación, le preguntaba por qué "quería arder".

Este encuentro ha dejado también otra destacada revelación. Agoney tenía entre manos una canción quizá más adecuada para el festival pero que no terminaba de encajar.

"Esta canción no la creé pensando en Eurovisión, la creé porque lo necesitaba. Creo que se puede crear algo por intución y necesitaba hacerlo. Luego se me dio la oportunidad y bueno... De hecho tenía pensada otra canción, mucho más comercial, mucho más pop... Y contra todo pronóstico, contra mi discográfica incluso, 'Quiero ser' es mi propuesta", contó después de dedicarle una mirada a su acompañante a la vez que decía "lo siento" por desvelar ese pequeño secreto.

"Me dejo llevar mucho, a la gente le ha sorprendido que en la mayoría de la canción en vez de cantar, rapeo. Me apetecía hacer algo que fuese muy claro, muy directo", añadió.

Algo similar con su canción para la final de 'Tu Cara Me Suena'

Agoney fue el ganador de la novena edición de Tu Cara Me Suena. Su impecable imitación del cantante kazajo Dimash Kudaibergen le valió el reconocimiento de jurado y del público, pero cuando ideó la propuesta no todos lo tuvieron tan claro como el cantante.

Durante toda la edición es el pulsador del programa el encargado de asignar las imitaciones, pero para la gala final los artistas pueden elegir en quién quieren convertirse. "Elegí un tema en francés, de una persona que canta increíble y que no es muy famoso en realidad. Tuve mucha bronca por ello. Me dijeron que era mala opción pero no, no me equivoqué", aseguró Agoney, que bordó su actuación y dejó al público boquiabierto, en su visita a yu, No te pierdas nada.

"Aunque parezca que no, Dimash me costó mucho, y también Mónica Naranjo. Lady Gaga, Michael Jackson... Y con un día de preparación de coreo", recuerda sobre aquella "bestialidad" de las grabaciones, que llevaban un ritmo "increible".

La letra de 'Quiero arder', la canción de Agoney

Atado a tu juego

Yo disparo primero

Alimento mi ego

Sin error, con acierto

Si me miras y no quieres ver lo que tu me obligaste a crear

Siento si yo al provocar

Te hago volver a rezar

Atado a tu juego

Queda lejos el cielo

Un capricho sincero

Esta prohibido, lo quiero

Lamento la falta de luz pero ya no me obligo a brillar

Secretos desiertos de aquello que soy

Silencio en la noche que me hace gritar

Ahora que ha vuelto a amanecer

La luz me ayuda a ver

Que aún no me has dejado ser

Ahora que ha vuelto a amanecer

La luz me ayuda a ver

Que en el infierno quiero arder

Atado a mi juego

Ahora soy lo que quiero

Sigo aquí prisionero

Pero ya no te ruego

Atrapado en la noche te veo la cara en la oscuridad

Juntos en este lugar

Toca volver posar

Ahora que ha vuelto a amanecer

La luz me ayuda a ver

Que aún no me has dejado ser

Ahora que ha vuelto a amanecer

La luz me ayuda a ver

Que en el infierno quiero arder

Atado al juego siempre disparo primero

La luz me ayuda a ver que sigo en el infierno

Y yo solo quiero arder

Las otras candidatas del Benidorm Fest 2023