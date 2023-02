Agoney, finalista del Benidorm Fest: el significado de 'Quiero arder', su novio bailarín y qué le pasó con Aritz Arén

Agoney llega a la final del Benidorm Fest 2023 como uno de los favoritos. El cantante canario de 27 años consiguió 161 puntos con su canción Quiero arder en la primera semifinal y eso lo sitúa en una posición privilegiada junto a sus compañeras Blanca Paloma y Vicco.

Agoney defiende una canción llena de significado para él. "Quiero arder está muy lejos de lo sexual. Muy muy lejos", le contó a Chenoa durante su visita al programa Tómatelo menos en serio, el late night de los jueves y viernes en Europa FM.

"A mí me han mandado al infierno muchas veces, por maricón, por el tipo de voz que tengo, por vestir como visto, por usar maquillaje... Por ser yo simplemente me han mandado mil veces al infierno. Yo he cogido todo eso y he dicho, el infierno es mi hogar y lo voy a hacer arder. Y voy a convertir Benidorm y Liverpool en un infierno", ha añadido el artista, que eligió este tema en contra de su discográfica, que tenía una opción mucho más comercial.

Las polémicas declaraciones de Aritz Aren sobre 'Quiero arder'

Agoney apostó fuerte y consiguió convencer con este tema, que no gustó tanto a su compañero Aritz Arén. El bailarín y coreógrafo valenciano, que presentó la canción Flamenco, no dudó en contárselo al youtuber Malbert en una charla previa al festival.

"No me gustan todos los temas. Además, como bailarín veo temas que son muy bailables y no veo que el artista pueda defender eso como yo lo defendería", dijo el artista, al que luego el presentador preguntó directamente por Agoney. ¿Te gusta Quiero Arder? "Mis primeras escuchas no... No me encanta... Creo que también el estilo de Agoney es un estilo que yo no suelo escuchar", aseguró el intérprete, que también dijo que le parecía "una canción satánica".

Al día siguiente de la semifinal, cuando Agoney consiguió los 161 puntos y Aritz Arén quedó fuera de la final, este aprovechó la rueda de prensa convocada en Benidorm para pedirle disculpsa.

"Soy una persona que nunca ha tenido el foco puesto siempre en lo que decía. Como bailarín siempre ha sido más fácil decir mi opinión y que no afectara tanto. Y tampoco soy la mejor persona expresándome, quizá sí que tengo que cuidar más mis palabras", dijo Aritz Arén, que aseguró que cuando más tarde vio ese fragmento de su entrevista con Malbert, percibió sus palabras de una forma distinta al momento en el que las dijo: "Yo no lo había percibido así y también me molesto que se viera así. Pedí disculpas".

Agoney no tardó en responderle en Twitter dando una lección de respeto y empatía. "Podrán gustar más o menos (como todos) pero estas personas han trabajado para ofrecer un gran espectáculo y lo han conseguido!! El resto, es historia", escribió el canario.

La amistad de Agoney con Mónica Naranjo

Agoney, al que conocimos en 2017 en Operación Triunfo, se encuentra en el Benidorm Fest con Mónica Naranjo, la cantante a la que admira y a la que le une una bonita historia.

El cantante, que mostró interés por la música desde muy pequeño y que con solo seis años empezó a tocar la trompeta, es fan de Mónica Naranjo de siempre. En una ocasión la esperó a la salida de un concierto que la cantante dio en Gran Canaria en 2011 para abrazar a su ídolo y hacerse una foto juntos.

Mónica Naranjo y Agoney en 2011 // Twitter Agoney

No se imaginaba por aquel entonces que terminaría conociendo y trabajando con la cantante. La primera vez que coincidieron de manera profesional fue en Operación Triunfo 2017, donde Mónica Naranjo hacía el papel de jurado en las galas en directo.

A partir de ahí se forjó una amistad que ha ido creciendo gracias a sus innumerables gestos de amor mutuo y la gran cantidad de veces que se han visto en platós de televisión, entregas de premios y trabajos relacionados con su música. Incluso se ha comparado el timbre de voz de Agoney con el de la artista catalana, algo que supone un elogio para el canario y que él relaciona con su orientación sexual. "Animo a los periodistas a que pregunten lo mismo a los 40 artistas que hay en este país y que son todos iguales: hombres heterosexuales que cantan exactamente igual y que yo no consigo distinguir en la radio", dijo ante la insistencia de comparar su voz con la de la cantante de Pantera en Libertad.

El pasado 2019 se deshicieron en halagos y abrazos durante el Pregón de las Fiestas del Orgullo.

En su etapa como concursante de Tu Cara Me Suena, el artista tuvo la oportunidad de meterse en la piel de su ídolo con el tema El amor coloca, una actuación que le encumbró como ganador de la gala 9. ¡Lo clavó y acabó ganando la edición!

¿Fueron novios Agoney y Raoul en 'Operación Triunfo'?

Agoney protagonizó junto a Raoul uno de los momentos más recordados de Operación Triunfo 2017. Después de cantar juntos Manos Vacías se dieron un beso en los labios que despertó los rumores sobre una relación que sigue generando dudas casi seis años después.

Muchos fans del formato pensaban que entre ellos había algo más que una amistad pero en ese momento no se confirmó nada. Fue Agoney quien lo hizo años después en una rueda de prensa asegurando que en Operación Triunfo no le dejaban besarse con Raoul: "Era mi novio por aquel entonces".

Unas declaraciones que poco después matizó Raoul, que escogió su canal de Telegram para dar otra versión de los hechos. Después de un primer desmentido, el artista admitió que sí que habían sido novios pero una vez terminó el concurso, nunca dentro de la Academia.

"Estuvimos juntos fuera de OT", admitió Raoul, añadiendo que aquel beso después de su dúo juntos sobre el escenario se produjo a raíz de los consejos de la organización. "Nos sugirieron besarnos y se hizo como nos pidieron. El lema y la visibilidad fueron reales", añadió.

Ganador de 'Tu Cara Me Suena 9'

Agoney fue el ganador de la novena edición de Tu Cara Me Suena. Su impecable imitación del cantante kazajo Dimash Kudaibergen le valió el reconocimiento de jurado y del público, pero cuando ideó la propuesta no todos tuvieron tan clara la elección como el cantante. Fue uno de los participantes más aplaudidos en su paso por el concurso de Antena 3.

Durante toda la edición es el pulsador del programa el encargado de asignar las imitaciones, pero para la gala final los artistas pueden elegir en quién quieren convertirse. "Elegí un tema en francés, de una persona que canta increíble y que no es muy famoso en realidad. Tuve mucha bronca por ello. Me dijeron que era mala opción pero no, no me equivoqué", aseguró Agoney en su visita a yu, No te pierdas nada días después de bordaró su actuación y dejar al público boquiabierto, en su visita a yu, No te pierdas nada.

En la misma charla contó que no estaba dispuesto a presentarse a la preselección eurovisiva por el hate que se recibía en las redes pero queda claro que el canario ha cambiado de opinión al respecto.

Marc Montojo, su novio bailarín

Cuando se proclamó vencedor de Tu Cara Me Suena, el cantante lo celebró besando apasionadamente su pareja, Marc Montojo, un bailarín del programa que, además, fue el encargado de hacerle entrega del premio.

El de Tenerife confirmó, de nuevo, su papel como activista del movimiento LGTBIQ+. Su beso normaliza una relación que antaño hubiese sorprendido a la audiencia.

Aunque siempre han llevado su relación de manera muy discreta, ya sonaban rumores de una relación entre ambos cuando el bailarín apareció en los videoclips del cantante para las canciones Bangover y Cachito.

'Quiero arder' no era su primera opción para el Benidorm Fest

Fue en la rueda de prensa de presentación de los candidatos al Benidorm Fest cuando Agoney compartió con María Eizaguirre que en un principio había pensado en otra canción como su apuesta para competir en el Benidorm Fest pero finalmente se decantó por Quiero Arder.

"Esta canción no la creé pensando en Eurovisión, la creé porque lo necesitaba. Creo que se puede crear algo por intuición y necesitaba hacerlo. Luego se me dio la oportunidad y bueno... De hecho tenía pensada otra canción, mucho más comercial, mucho más pop... Y contra todo pronóstico, contra mi discográfica incluso, Quiero arder es mi propuesta", contó después de dedicarle una mirada a su acompañante a la vez que decía "lo siento" por desvelar ese pequeño secreto.

"Me dejo llevar mucho, a la gente le ha sorprendido que en la mayoría de la canción en vez de cantar, rapeo. Me apetecía hacer algo que fuese muy claro, muy directo", añadió.