Agoney presenta Quiero arder al Benidorm Fest. El cantante busca un hueco en Eurovisión 2023 con Quiero arder, una canción compuesta por él mismo y con un significado muy especial.

"Quiero arder está muy lejos de lo sexual. Muy muy lejos", le ha contado a Chenoa durante su visita este viernes a Tómatelo menos en serio, el late night de los jueves y viernes en Europa FM.

"A mí me han mandado al infierno muchas veces, por maricón, por el tipo de voz que tengo, por vestir como visto, por usar maquillaje... Por ser yo simplemente me han mandado mil veces al infierno. Yo he cogido todo eso y he dicho, el infierno es mi hogar y lo voy a hacer arder. Y voy a convertir Benidorm y Liverpool en un infierno", ha añadido el artista, que eligió este tema en contra de su discográfica, que tenía una opción mucho más comercial.

La parte más difícil de 'Quiero arder'

A solo dos semanas de la celebración del festival, el cantante reconoce que está muy nervioso y confiesa que hay una parte de su actuación que le preocupa especialmente.

"La parte que más me está costando es la que tiro para abajo. Con los nervios, lo normal es que mi voz tire para arriba. Mantenerse estable después de una coreografía imposible, porque va a ser así... Terminar el estribillo, decir Arde y continuar Atado a mi juego, ahora soy lo que quiero... Mantenerse estable en ese estribillo es muy difícil", le ha contado a Chenoa, que ha destacado que esta canción tiene "tantos colores que parecen varias personas cantando". Si lo hace, reflexiona Chenoa, es porque ha ensayado mucho como concursante y ganador de Tu cara me suena 9.

Ahora su reto es ganar el Benidorm Fest para llevarse el billete a Liverpool, donde se celebrará la final de Eurovisión el sábado 13 de mayo. Y mientras no llega el festival, disfruta de los previos y del tiempo con sus compañeros, entre los que destaca Alice Wonder. Agoney reconoce que la cantante de Yo quisiera es con quien mejor se lleva.

Con quien también tiene una relación de 10 es con Eva Soriano, presentadora de Cuerpos especiales y su compañera en Tu cara me suena. "A Eva me la llevaría al fin del mundo", ha dicho sobre su amiga, con quien compartió la noche del chanelazo. "El año pasado vimos Eurovisión juntos en mi casa. Este año me están pidiendo las llaves de mi casa para ir a verlo porque yo no voy a estar", ha dicho el artista, que no tiene intención de estar ese día en España.

Promete sorpresa en el Benidorm Fest

Agoney reconoce que tiene "un as en la manga" para el Benidorm Fest, una sorpresita con la que dejar a todos con la boca abierta.

"Yo el casting de OT lo hice progresivo, me la jugaba todo porque si no me cogían en el primero no servía", ha contado el artista generando expectación de cara al festival.

