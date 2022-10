Queda cada vez menos para la celebración de la gran final de Eurovisión 2023, que este año se celebrará en Liverpool debido a la guerra en Ucrania, que imposibilita que tenga lugar allí. Mientras, España ya ha dado un nuevo paso para elegir al representante de España en este certamen y ha dado el nombre de los 18 aspirantes que competirán en el Benidorm Fest.

Entre algunos nombres más conocidos como Alfred, que ya representó a España en 2018 junto a Amaia, Agoney, que ganó Tu cara me suena, o Blanca Paloma, que ya se presentó el año pasado al Benidorm Fest.

Sin embargo, también ha destacado un perfil de una artista poco conocida, aunque con muchísimo talento y una gran proyección de futuro: Alice Wonder.

Esta es Alice Wonder, la joven artista indie de 24 años

Alicia Climent Barriuso, llamada artísticamente Alice Wonder, es una cantante madrileña de 24 años que comenzó su carrera compartiendo en sus redes sociales versiones de temas muy conocidos como Halo de Beyoncé, Someone like you de Adele o varias del grupo 20 Seconds of Summer.

Poco a poco fue ganando relevancia y empezó a dar pequeños shows en bares y clubs.

Alice Wonder sacó su primer EP en 2017

Su primer proyecto musical fue el EP Take Off, que lanzó en 2017 y estaba formado por tres temas: Take Off, Like mornings y Run Run.

Un año después, estrenó su primer disco, FireKid, que se convirtió en un éxito en ventas y algunas de sus canciones llegaron a ser la banda sonora de series nacionales como Skam o El desorden que dejas, pero también internacionales, como la serie australiana Neighbours.

Su colaboración con Jorge González para el disco 'FireKid'

Este disco estuvo producido, entre otras personas, por Jorge González, teclista de Vetusta Morla. En una entrevista que concedió a Gatropolis, explicó todo lo que había aprendido de él: Jorge González me acogió y asesoró desde el primer momento intentando hacerme crecer como artista antes que como nada más. Además, ha tocado algún sinte en Firekid".

"De todos estoy aprendiendo mucho, pero sobre todo de que este mundo de la industria es duro, y lo más sabio que puedes hacer es mantenerte real e intentar alejarte de lo que te hace daño, ser tú mismo y lentamente ir trazando tu camino sin agobios", detalló.

La mayoría de temas están escritos en inglés, aunque hay unos pocos en castellano.

No ha sido esta su única conexión con Vetusta Morla, ya que en 2019 colaboró con Guille Galván, el guitarrista de esta banda, para el tema principal de la película ¿Qué te juegas?, dirigida por Inés de León.

El tema, llamado La apuesta, fue un éxito y catapultó a Alice como una de las artistas indie más importantes del momento.

Su homenaje a las víctimas del covid hizo llorar a Letizia

Su última aparición pública a gran nivel fue en julio de este año, cuando participó en el homenaje a las víctimas del coronavirus en el Patio de la Armería del Palacio Real de Madrid. La cantante interpretó con el piano el tema Lucha de gigantes de Antonio Vega y provocó que la reina Letizia se emocionara y dejara caer varias lágrimas.

Alice Wonder es una de los 18 aspirantes del Benidorm Fest que lo dará todo en este certamen para ser elegida como representante de España en Eurovisión, que este año se celebrará en Liverpool.