Alice Wonder: "En mis conciertos habrá una cover de Bad Bunny versión techno"

Alice Wonder visita Cuerpos especiales para presentarnos La locura , su nuevo single. Además, nos habla de las sorpresas que encontraremos en su nueva gira y se apunta a un jueguecito con Eva Soriano e Iggy Rubín.

Recibimos en el estudio de Cuerpos especiales a Alicia Climent, más conocida como Alice Wonder, que viene a presentar su nuevo single La locura.

Esta canción, que lanzó en San Valentín, la define como un "reguetón llorón" que le escribió a su mejor amiga: "Tardé como tres años en darme cuenta de que no había compuesto nada sobre el fact (hecho) de que mi mejor amiga se había enrollado con un tío que era bastante... Y yo le decía 'amiga, date cuenta'". Además, nos cuenta que incluso el casting del videoclip ha estado escogido acorde con los protagonistas.

Y hablando de "locura', ponemos a prueba a Alice Wonder para medir cuál es su nivel de locura para hacer cosas. Sobre el Benidom Fest, nos ha confesado que no es para ella pero que no descarta que en algún momento de su vida pueda presentarse a un certamen así.

Sobre irse a la frontera de Ucrania con Rusia, nos confiesa que si condujese se lo plantearía muy seriamente. Y a lo que sí se tiraría de cabeza es a dirigir su propia película. Alicia nos confiesa que de adolescente se obsesionó con el cine y escribió varios guiones.

Hablando de su gira, Alice nos anuncia un bombazo: "una cover de Bad Bunny versión techno". Y por mucho que le han insistido Eva Soriano e Iggy Rubín para averiguar de qué canción se trata, tendremos que ir a los conciertos de Alice Wonder para averiguarlo.